Днес се навършват 205 години от рождението на великия български революционер Георги Сава Раковски – основоположник на националноосвободителното движение у нас.

Началото на неговия път

Той е роден на 14 април 1821 г. в Котел с името Съби Стойков Попович и произхожда от родове с утвърдени обществени традиции. Първите си знания получава в родния си град, продължава образованието си в Карлово при Райно Попович, а по-късно завършва гръцката гимназия в Цариград.

Още като млад се включва в революционна дейност – през 1841 г. се установява в Браила, където участва в подготовката на т.нар. Втори браилски бунт. Арестуван е и осъден на смърт, но с помощта на гръцкия консул успява да се спаси и заминава за Франция. По-късно се завръща в България, където работи като търговец и адвокат, без да изоставя борбата за освобождение.

Първи издания

Във връзка с избухналата Кримска война през 1853 г., Раковски създава т.н. "Тайни общества" в България. На следващата година води малка чета в Балкана, но след неуспеха на Кримската война (1853-1856) емигрира във Влашко, после в Нови Сад, тогава част от Австро – Унгария. Тук издава поемата "Предвестник Горского пътника" и своя пръв вестник "Българска дневница". Заради антитурската му насоченост, австрийските власти спират вестника и изгонват Раковски.

След Австрия Раковски отпътува към Влашко, оттам в Одеса, където издава историческия сборник "Показалец" и изготвя своя Първи план за освобождението на България от 1858 г. Планът предвижда общо въстание, което да се ръководи от "Тайна канцелария". Това е нова страница в организацията на освободителното ни движение.

Революционна дейност

През 1860 г. започва да издава в. "Дунавски лебед", първият политически орган на освободителното движение. В края на 1861 г. Раковски изработва своя Втори план за освобождение на България, който представлява допълнение на първия – общо въстание с ръководен център "Привременно правителство". За изпълнението на този план създава през 1862 г. Първата българска легия в Белград – около 600 души, сред които Иван Касабов, Ильо Войвода, Стефан Караджа, Васил Левски и др. В легията участва и старозагорецът Димитър Николов, който по- късно загива като участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. При въоръжения сблъсък с турския гарнизон край Белград легията проявява изключителни бойни качества, но до война с Турция не се стига и тя е разтурена.

След разпускането на легията Раковски заминава за Атина с дипломатическа мисия, но разбира, че чуждите правителства гледат своите интереси и се прехвърля в Букурещ, където издава в. "Будащност" (1864), и редактира сп. "Българска старина" (1865).

В Букурещ Раковски става ръководител на българската емиграция. Поддържа преки контакти с румънското правителство и с дейци от цяла Румъния и Молдова. Той стига до заключението, че българският народ трябва да разчита на собствените си сили. Затова в края на 1866 г. изработва своя Трети план за освобождение на България, наречен "Привременен закон за народните горски чети през 1867 лето".

В този закон се предвижда подготовката на общо въстание от централно ръководство – "Върховно началство", начело на българска армия, състояща се от чети, които по даден сигнал ще преминат в България. През пролетта на 1867 г. Върховното началство подготвя и изпраща в България четите на Филип Тотю и на Панайот Хитов. В последната чета знаменосец е Васил Левски.

Раковски е вдъхновител и на Втората българска легия, открита през 1867 г. отново в Белград. Интересен и малко известен факт, свързан със Стара Загора, е участието в нея на две ярки личности. Единият от тях е видният поет, публицист и общественик Петър Иванов. Заради бурен скандал със сръбски военен Иванов напуска легията. Вторият участник е Христо Добрев Сяров, сподвижник на Васил Левски и приятел на заместника му Атанас Узунов.

Смърт

Георги Раковски се разболява тежко и умира от туберкулоза през 1867 г. Заслугите му за българското освободително движение са огромни. Посредством пламенната си публицистика и художествена дейност, благодарение на теоретичните си и практически трудове и планове, на авторитета си на енциклопедична личност, той възпитава цяло поколение, което продължава неговото дело.

Припомняме, че годишнината от рождението на Раковски ще се отбележи в Борисовата градина в София.