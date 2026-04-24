По предложение на Министерството на образованието и науката се предлага 20 април да бъде обявен за официален празник в памет на Априлското въстание от 1876 година.

Предложението на МОН е публикувано за обществено обсъждане, а аргументите са, че въстанието е едно от най-героичните и саможертвени събития в българската история, организирано самостоятелно от българи без пряка чуждестранна помощ.

Вносителите напомнят, че въпреки че въстанието е брутално потушено, то постига важен политически резултат, като поставя българския национален въпрос в центъра на европейската политика. Това от своя страна допринася за Освободителната война и възстановяването на българската държавност.

По този начин 20 април е редом с други ключови национални дати като 3 март, 6 септември и 22 септември, а отсъствието му от списъка с официални празници се счита за исторически пропуск. Признаването на тази дата би почело хилядите, които са се борили и загинали за свободата на България, и би подчертало решимостта на нацията да гради собствената си съдба, заявяват вносителите на предложението.

Ако, то бъде прието, ще настъпят изменения в Кодекса на труда.