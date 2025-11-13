Два милиона празни капсули с обозначение на известна американска фармацевтична корпорация бяха открити и задържани от митнически служители към ТД "Митница София".На 07.11.2025 г. в митнически склад, находящ се на територията на гр. София, служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване“ извършват проверка на стоки, представляващи 20 броя колети - пристигнали от Китай и декларирани за свободно обращение в страната. Те са били придружени от търговска фактура, в която е посочено, че съдържат празни капсули от типа HPMC – алтернатива на желатиновите капсули, често рекламирани като веган.В хода на извършената физическа проверка, митническите служители установяват в колетите общо 2 000 000 празни червено-бели капсули с поставено върху тях обозначение на известна американска фармацевтична корпорация.За установяване на химическия състав и коректното им тарифно класиране, от капсулите са взети проби за изготвяне на лабораторен анализ. Поради възникнали съмнения в митническите органи, че стоките са произведени без разрешение на притежателя на интелектуалната собственост и възможно нарушение на Регламент (ЕС) № 608/2013 г., същите са задържани.Въпреки че стойността на пратката не е голяма, такова количество капсули може да послужи за производството на десетки хиляди фалшиви опаковки лекарствени продукти или добавки на стойност стотици хиляди лева. Незаконно произведените продукти, без да са преминали през анализ и пълна оценка на съдържание и състав от страна на регулаторните органи, представляват сериозен риск за общественото здраве.