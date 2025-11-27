Със съвместни усилия, добра колаборация и демонстрирана истинска смелост, лекари от Интензивното отделение на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев“ и Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“ спасиха живота на 2-месечно бебе с 1 000 000 левкоцити в кръвта.Денят 16 ноември 2025 г. с нищо не подсказва за екшъна, достоен за холивудски сценарий, който ще се разиграе в по-късните часове вечерта. Родителите на бебето, което от десетина дни е загубило апетит и става все по-отпаднало, търсят консултация с дежурния педиатър в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев“. Той ги изпраща в клиничната лаборатория за кръвни изследвания, след което сцената става като на кино. Виждайки бомбастичния резултат от кръвната картина, лекарите търсят консултация с колегите си от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“. На разположение в този ден е опитният специалист д-р Константин Бъчваров, който веднага се отзовава."Дори за човек, който не разбира от медицина, 1 000 000 левкоцити при норма между 4000 и 14 000 звучи ужасяващо, а за детски онкохематолог това е сигнал за много, много спешно състояние. Аз съм лекар с над 30-годишен стаж, но за първи път виждам такава ситуация“, разказва доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ, която веднага е уведомена. Тя препоръчва незабавно обменно кръвопреливане (при което кръвта на бебето ще бъде заменена с тази на здрав донор – бел. ред) за предотвратяване на възможните животозастрашаващи усложнения от страна на мозъка и белия дроб.Манипулацията е изключително рискова – момиченцето е само на 2 месеца и тежи 4 килограма, но е единствената възможна и много спешна. Ако лекарите се забавят, детето ще умре.И тук идва следващото предизвикателство. Младите лекари от педиатричната болница, които са на смяна в неделя вечерта, нямат опит с обменно кръвопреливане при толкова тежко болно бебе и с основание се страхуват да поемат тази отговорност."В този момент ми се обади директорът на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев“, д-р Благомир Здравков, с думите: "Ако обясниш какво трябва да направя, отивам и го правя аз“. Бях изключително впечатлена от смелостта му да се заеме с манипулация, за която няма достатъчно голям опит, и от готовността му да реагираведнага, в неделя през нощта, макар да не е бил нито на работа, нито на разположение в този момент“, разказва доц. Аврамова.И така, д-р Здравков, с помощта на дежурния екип на Интензивното отделение в болницата по педиатрия и д-р Бъчваров от Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ се заемат със сложната интервенция. Доц. Аврамова, която в този момент технически не може да присъства, като най-опитен лекар, ги напътства по телефона.За щастие, екипът, начело с д-р Здравков, който е един от най-опитните детски реаниматори, се справя. Обменното кръвопреливане преминава успешно. В следващите дни, вече в по-разширен състав и с повече време за подготовка, са направени още две обменни кръвопреливания. С това, макар и временно, лекарите успяват да намалят броя на левкоцитите до 300 000. Специалистите от ИСУЛ извършват на място в болницата по педиатрия и костно-мозъчна пункция на момиченцето, необходима за потвърждаване на диагнозата. Това също крие риск, тъй като при бебетата тази манипулация се прави от тибията (пищяла) на крачето. Назначена е и допълнителна терапия, от която, за щастие, детето се повлиява добре. В резултат, на 24 ноември 2025 г., бебето е преведено в Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“, където продължава лечението му, а кръвните изследвания вече показват 60 000 левкоцита.Въпреки спада, състоянието на малкото момиченце все още остава много рисково, защото големият брой левкоцити потиска нормалното кръвотворене, което води до нисък брой тромбоцити – изключително опасно за кърмаче. Засега обаче състоянието му е стабилно и лечението продължава по протокол."Радвам се, че с общи усилия успяхме да стабилизираме детенцето. Искам да подчертая огромната роля на д-р Здравков и да го поздравя за смелостта и самоотвержената реакция. Малко са хората, които ще подходят така сърцато, при това за съвсем обикновени хора, които не познават“, не пести похвалите си за своя по-млад колега доц. Аврамова.Началникът на Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ“ обяснява, че левкемията при толкова малък пациент е изключително рядко явление и затова дори в световната литературата няма описани много подобни случаи, което е още един атестат за уменията на българските лекари.Случаят с 2-месечното бебе за пореден път демонстрира на практика необходимостта от специализирана детска болница, в която педиатри от различни специалности да работят под един покрив. Демонстрира и друго – въпреки опитите за сатанизиране на българските детски специалисти, те винаги са на своя пост и често вършат чудеса.