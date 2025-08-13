ЗАРЕЖДАНЕ...
|19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
Причина за това отчетения от Националния статистически институт (НСИ) ръст през второто тримесечие на годината на средната заплата за страната, на база на която се определя и колко пари получават депутатите.
Повечето народни представители ще взимат много над 8 000 лева месечно, предаде "24 часа". Според парламентарния правилник те получават с 15% от определената основна заплата за участие в редовна комисия, а всеки е депутат е част от поне една такава. За председателите и заместник-председателите на комисии възнаграждението им се увеличава с още 35%. Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата.
Същевременно съгласно Кодекса на труда всеки служител получава клас за прослужени години. За народните представители и държавните чиновници колективният трудов договор предвижда по 1% за всяка прослужена година и така за 20 години трудов стаж депутатите получават още около 2 хил. лв. В крайна сметка немалко получават поне 12 хил. лева на месец. Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която има и научно звание сериозен трудов стаж ще получава над 16 хил. лева, тъй като месечното възнаграждение на шефа парламента е с 55% над средното за депутатите.
Такава заплата получава и премиерът, а възнаграждението на министрите е равна на това на председателите на комисиите в парламента.
При висшите държавни длъжности най-високо заплатена е президентската. Основното възнаграждение на държавния глава двойно по-голямо от депутатското и възлиза на 14 870 лв. месечно. Като военен Румен Радев получава по още 1 1,4% за всяка прослужена година, а той има 20 години трудов стаж. Така месечната му заплата става по-малко от 19 033 лева.
