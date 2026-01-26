ЗАРЕЖДАНЕ...
18-годишно момче е сложило край на живота си, говори се за сериозен тормоз от учител
Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че 18-годишният Билгин Алишев се е самоубил. Тялото му е намерено от момиче от класа.
Учениците разсазват, че щом учителката разбира за случилото се, заявява, че причината не е в нея.
Съучениците му твърдят, че 4 години момчето е тормозено от учител в училището им. Младежите са организирали протест с викове "Оставка" в коридорите на учебното заведение.
По думите им момчето е споделяло многократно за насилието на учителката - с външни експерти-гости на открити уроци с директора, с учители - и съучениците са свидетели. Момчето е споделило за травматичните преживявания и с майка си. Майката е разведена и отглежда момчето сама - споделя, че все пак е съветвала сина си да се опита да не обръща внимание на тормоза и да прости на учителката, да опита да я уважава и да спази нейните изисквания.
Съучениците споделят, че в тези моменти от училището са им казвали да си мълчат и са ги хокали да не засягат темата и да не говорят за подобни неща. Много от децата са били наплашени и са си замълчали - отдръпнали са се, след като собствените им учители са им обещали "лоши последствия".
По думите им обаче други ученици по същият начин са били тормозени и унижавани системно като Билгин Алишев. Никой не взима отношение и учителят остава безнаказан.
Още през 2021 година момчето за пръв път споделя, че иска да скочи от прозореца на класната стая и съучениците му го разубеждават - така става и обект на подигравки от някои съученици. Станало жертва на вече системен тормоз и публично унижение от всичките си социуми - момчето се изолира, затваря се, спира да споделя, изпада в депресия. Съучениците, които го подкрепят в тежките моменти, разказват, че момчето започва да се самонаранява ежедневно, докато те са ужасени и безсилни как да му помогнат. Когато децата се обръщат към възрастните, по разказа им - те се подиграват със състоянието на жертвата и съветват съучениците му да странят от него.
Множество ученици твърдят, че 2022-2023г. дори ако жертвата пропусне да й каже "Добър ден!", учителката използва това, за да привиква и обижда майка му.
Правят се срещи по инициатива на учителката с директорите, но те неколкократно застават зад учителката.
По информация в социалните мрежи въпросната учителка е съпруга на бившия кмет на селото - който също е начален учител в същото училище.
В разказите си учениците посочват, че тя дори вика мъжа си и други учители в класа и дружно тормозят с унижения и подигравки ученика.
Още от категорията
/
От утре товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на РСМ ще бъде преустановен изцяло
18:14
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
25.01
Лекар: Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог
24.01
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.