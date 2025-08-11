ЗАРЕЖДАНЕ...
|16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Майка ми и баща ми така са ме възпитали
Даниел Гълъбов, доброволец, пред БНТ: "Помагам за горския пожар да го гасим. С каквото мога, давам вода, храна на пожарникарите. С лопати гасим. На животинките помагаме с каквото можем. Ако са припаднали от жегата, им даваме вода, храна и ги преместваме на безопасно място. Защото в момента по-надолу гори и тук не е безопасно за тях."
Казва, че не се страхува от огъня. Не се чувства и герой, но с радост разказва за спасена катеричка на пътя.
"Видях я така да лежи до един път. Отидох да видя дали е жива. Беше отворила така леко очи. Сипах ѝ вода така в шепа... Тя погледна, започна да пие, нали. Посвести се така след 5-10 минути и почна да тича някъде из полянката и влезе в гората."
Урок по човечност от 16-годишно дете. Което вече знае кои са истински важните неща в живота.
"Майка ми и баща ми така са ме възпитали просто. Учили са ме да помагам на хора в нужда. Просто са ме научили да помагам с каквото мога."
Днес Даниел мечтае да стане военен. И да продължи да помага. Момчето с колелото от Сунгурларе - една млада надежда, която огънят няма да изпепели.
