Андреа Орчел, Главният изпълнителен директор на UniCredit достигна сериозен връх в кариерата си с рекордни стойности на заплатата от 16,4 милиона евро за изминалата година. С този скок той се изравнява със Серджо Ермоти от UBS като най-добре платения банков мениджър в континентална Европа, информираУвеличението от 24% в заплатата на Орчел отразява впечатляващия обрат на италианските и испанските банки. Днес UniCredit и Santander отчитат рекордни печалби, а акциите им през 2025 г. скочиха съответно с 85% и 130%.Пакетът за възнаграждението на Орчел за 2025 г., който е повече от два пъти по-висок от общия му размер за 2022 г., включва бонуси в размер на 11.8 милиона евро.Максималното му възнаграждение за 2026 г. ще остане непроменено на 16.4 милиона евро, според данни на компанията.Припомняме, че Орчел се сблъска с ожесточена политическа опозиция срещу действията си за придобиване на германската Commerzbank и своя местен конкурент Banco BPM.Докато европейските банки се борят с регулаторен таван върху бонусите (до два пъти размера на фиксираната заплата), американските институции се възползват от липсата на подобни ограничения и мащабното поскъпване на акциите в сектора.