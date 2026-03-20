16,4 млн. евро заплата за шеф на банка, която има представителство и у нас
Увеличението от 24% в заплатата на Орчел отразява впечатляващия обрат на италианските и испанските банки. Днес UniCredit и Santander отчитат рекордни печалби, а акциите им през 2025 г. скочиха съответно с 85% и 130%.
Пакетът за възнаграждението на Орчел за 2025 г., който е повече от два пъти по-висок от общия му размер за 2022 г., включва бонуси в размер на 11.8 милиона евро.
Максималното му възнаграждение за 2026 г. ще остане непроменено на 16.4 милиона евро, според данни на компанията.
Припомняме, че Орчел се сблъска с ожесточена политическа опозиция срещу действията си за придобиване на германската Commerzbank и своя местен конкурент Banco BPM.
Докато европейските банки се борят с регулаторен таван върху бонусите (до два пъти размера на фиксираната заплата), американските институции се възползват от липсата на подобни ограничения и мащабното поскъпване на акциите в сектора.
Още от категорията
Банкер: За България ниските лихвени нива, които виждахме през 2015-2022 г., определено вече са в историята
13:00
Хотелиер: Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е друг
09:35
Министър Младенова: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
19.03
Арх. Джинсов след Archinova Arhitecture Awards 2025: В Berkein architects работим на принципа "по-малко е повече"
15.03
Участниците в пазара на имоти трябва да се подготвят за различно от тяхното първоначално очакване
14.03
Арх. Караджов след Archinova Arhitecture Awards 2025: Професията е трудна, но това е маратон, не е спринт
14.03
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
14.03
Двамата братя български милиардери станаха още по-богати, но паднаха в класацията със 133 позиции
12.03
