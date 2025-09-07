Новини
1500 нарушения само за 12 часа
Автор: Петър Дучев 13:24Коментари (0)23
© Илюстративна снимка
От началото на практическото прилагане на секционния контрол на средната скорост до 12 часа днес са установени вече над 1500 нарушения. Само за първите седем часа засечените нарушители са 582, 518 от тях са управлявали леки автомобили, а 64 – товарни автомобили над 12 тона, посочи комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция“  в Главна дирекция "Национална полиция“, съобщават от МВР.

Своеобразен рекордьор при леките автомобили е засечен със 179 км/ч в тъмната част на денонощието на Северната скоростна тангента, а на магистрала – с 222 км/ч. При товарните автомобили най-високата регистрирана скорост е 122 км/ч, засечена е на автомагистрала.

Припомняме, че от 00:00 ч. днес Националното тол управление предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ "Тракия“, по една на АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник. Предстои постепенното добавяне на нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.

Статистика: