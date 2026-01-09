ЗАРЕЖДАНЕ...
15 млн. евро ще струва домакинството на "Giro d'Italia" в България
Предвижда се събитието да се проведе в периода 8–10 май 2026 г., като след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки ще бъде сключен договор с носителя на изключителните права.
На днешното заседание правителството одобри и доклад на министъра на младежта и спорта, свързан с постигнатите договорености за провеждането на състезанието на територията на България.
Giro d'Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света и има над 100-годишна история. Провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм и носи положителен ефект за страните домакини както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.
109-ото издание на състезанието ще стартира от Несебър. Bulgaria Grande Partenza ще включва церемония по откриването, старта и първите три етапа на състезанието и ще се проведе в периода 8–10 май 2026 г.
Договорът за събитието ще бъде сключен с носителя на изключителните права – RCS Sports & Events S.r.l., на обща стойност 15 милиона евро. В него са ясно и подробно описани правата и задълженията на двете страни.
Проектът на договора предвижда България да получи реални маркетингови и икономически ползи. Те включват три спонсорски пакета с телевизионна видимост за местни спонсори, както и пълна свобода за партньорства с местни спонсори без телевизионна експозиция.
Осигурено е и правото състезанието да бъде излъчвано безплатно на живо от български телевизионен оператор с национално покритие. Това ще гарантира широка публичност на събитието, ще популяризира България като туристическа дестинация и ще я утвърди като домакин на международни спортни прояви от световен мащаб, като същевременно ще допринесе за развитието на туристическия сектор.
Договорена е застраховка на събитието за сметка на изпълнителя с покритие 20 милиона евро, както и гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.
Предстои създаването на Организационен комитет и специализирани екипи за координация и изпълнение на дейностите.
Постигнатите договорености осигуряват икономически обосновано и защитено участие на България в едно от най-престижните спортни събития в света, с висока международна видимост, значителни ползи за туризма и дългосрочен положителен имиджов ефект за страната.
Провеждането на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza ще има и положително влияние върху развитието на спорта в България. Събитието ще допринесе за популяризирането на колоезденето и активния начин на живот, ще насърчи масовия спорт и ще мотивира повече деца и млади хора да спортуват.
Освен това ще повиши капацитета на страната ни за организиране на международни спортни събития от най-висок ранг и ще затвърди образа на България като модерна европейска държава, се посочва в решението на Министерски съвет.
