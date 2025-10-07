Новини
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
Автор: Цвети Христова 11:02
©
На 03.10.2025 г. по обвинение на Софийска градска прокуратура (СГП) е постановена присъда от Софийски градски съд (СГС), с която подсъдимата Ирина Аткова е призната за виновна в извършването на измами на обща стойност близо 1,8 млн. лева, като ѝ е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 15 години при първоначален общ режим, конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години.

Обвинителният акт на СГП срещу И.А. за престъпления по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК е внесен в Софийски градски съд на 14.11.2023 г.

Съгласно обвинението подсъдимата работила в столична банка. Задълженията ѝ се състояли в експедитивно и качествено обслужване на клиенти с по-големи доходи. Оперирането със средства на клиента било извън правата и задълженията на подсъдимата.

Свидетелят Мартин Петров бил клиент на същата банка, а подсъдимата била негов личен банкер. Той бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и подсъдимата, а право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си.

Той е известен футболист и до 2017 г. играел в различни отбори от Испания и Англия. Отивал до банката при редките си завръщания в България. Обвиняемата обикновено била с М. П., когато той теглел пари на каса и казвала на касиерите какво да правят. Правело впечатление поведението на близост с М. П., което обвиняемата демонстрирала пред колегите си.

Възползвайки се от изградените помежду им доверителни отношения, през първата половина на 2010 г. обвиняемата отправила предложение към М. П. да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ. За тази цел М. П. издал пълномощно на И. А. Той обаче искал да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя искала да оперира с по-големи суми. Затова подсъдимата решила да отклонява средства от сметките на М. П. към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така за времето от 26.01.2012 г. до 16.06.2017 г. в гр. София чрез съставяне и използване на неистински документи, в т. ч. и електронни (нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан банков превод), както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента), заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи.

По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4 900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв. Това обвиняемата направила 52 пъти. Документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Отделно от това, за времето от 03.04.2012 г. до 16.03.2016 г. с цел да набави за себе си имотна облага заблудила различни банкови служители, че е помолена от М. П. или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи от негови сметки различни суми, като малко след това щяло да бъде надлежно разписано "нареждане-разписка“. Това обвиняемата направила 62 пъти и причинила на М. П. имотна вреда в общ размер на 583 346,41 лв. Измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.     

Пред съда е проведено съдебно следствие по общия ред чрез събиране и проверка на приобщените в хода на досъдебното производство доказателства.

Присъдата на СГС подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.






Тази присъда е подходяща за кмет на Пловдив, или за министър по - скоро :)
