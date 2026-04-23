За първи път в историята на легендарното състезание Giro d’Italia, България се превръща в официален старт и център на световното колоездене. Грандиозното събитие ще продължи с етапи в Италия от 12 до 31 май, предлагайки на феновете уникален шанс да съчетаят спортната емоция със спонтанно пътешествие. Какво печелим ние – евтини билети!

Една от нискотарифните компании Wizz Air кани привържениците на спорта да проследят надпреварата на живо. Авиокомпанията предлага удобни полети между ключови градове по маршрута на Giro-то, свързвайки България и Италия. Билетите вече са в продажба и в мобилното приложение на цени, започващи от едва 14,99 евро, превръщайки мечтата за италианско колоездачно лято в реалност.

Превозвачът утвърждава пазарното си присъствие, заемайки второ място по обем на полетите между България и Италия и предлагайки директни връзки от София и Варна до някои от най-атрактивните италиански дестинации, които са част от маршрута и духа на Giro d’Italia:

• Рим (Фиумичино): директни полети от София до Рим (Фиумичино) всеки ден, а от 28 април авиокомпанията ще изпълнява директни полети от Варна до Рим (Фиумичино) три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

• Милано (Бергамо): директни полети от София до Милано (Бергамо) всеки ден и от Варна – три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

• Неапол: директни полети от София до Неапол три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

• Ламеция Терме: директни полети от София до Ламеция Терме два пъти седмично – във вторник и събота.

• Римини: директни полети от София до Римини четири пъти седмично – във вторник, четвъртък, събота и неделя.

"Директните връзки от София и Варна предоставят на пътниците лесен достъп както до стартовите събития в България, така и до ключови етапи в Италия, позволявайки им да се потопят изцяло в атмосферата на състезанието. Чрез нашата обширна мрежа от дестинации и позицията ни на водеща авиокомпания в България, която подкрепя свързаността с Италия, създаваме естествен мост между двете страни така, че феновете да изживеят магията на състезанието от старта до финала. Let’s WIZZ, България!“, сподели Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.