Интензивни валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. Локални наводнения има в Арапя, наводнени са предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, това съобщават от Обшина Царево.Пътят за с. Лозенец е проходим. Отворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път. Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално. Дежурните екипи са на разположение.