122 успешни мисии на въздушните линейки за 2025 г., най-малкият пациент - 5-месечно бебе
92 са вторичните мисии от типа hospital to hospital, а 30 са първични от мястото на инцидента до лечебно заведение с необходимото ниво на компетентност.
Преобладаващата патология на пострадалите е травматизъм, в резултат на пътнотранспортни произшествия, височинни травми, трудови злополуки и др.
Най-малкият транспортиран по въздуха пациент е бебе на 5-месечна възраст, а най-възрастният е на 92-годишна възраст.
"Благодарим за добрата координация и съвместните усилия на всички участници в процеса - "България Хели Мед Сървиз" - ЕАД, дирекция "Национална система 112“, Планинската спасителна служба, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения и екипите, които работят в тях.
От стартирането на системата HEMS през юни 2024 г., до момента са реализирани общо 165 мисии по оказване на спешна медицинска помощ по въздуха", пишат още от Центъра.
