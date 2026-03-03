Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
12 партии и 10 коалиции са подали документи към този момент в ЦИК за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г.

Това са:

коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯ

коалиция ГЕРБ-СДС

партия СЪПРОТИВА

партия ИМА ТАКЪВ НАРОД

партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

партия ВЪЗРАЖДАНЕ

партия ВЕЛИЧИЕ

коалиция ТРЕТИ МАРТ

партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ

партия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ

партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

коалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ

коалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

коалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТО

партия ПРАВОТО

коалиция СИЯНИЕ

партия НАЦИЯ

коалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК