12 партии и 10 коалиции са подали документи към този момент в ЦИК за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г.Това са:коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯкоалиция ГЕРБ-СДСпартия СЪПРОТИВАпартия ИМА ТАКЪВ НАРОДпартия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТАпартия ВЪЗРАЖДАНЕпартия ВЕЛИЧИЕкоалиция ТРЕТИ МАРТпартия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯпартия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕкоалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯпартия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯкоалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАпартия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИкоалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯпартия БЪЛГАРИЯ МОЖЕкоалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИкоалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТОпартия ПРАВОТОкоалиция СИЯНИЕпартия НАЦИЯкоалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК