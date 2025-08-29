Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:38Коментари (0)68
© Bulgaria ON AIR
Да се увеличи потребителската такса за посещение при личния лекар. Искането идва от Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Сумата не е променяна от повече от 10 години. Една от идеите е тя отново да стане един процент от минималната заплата, което означава около 11 лева.

Като пенсионер, Марийка плаща по 1 лев за преглед при личния си лекар. Тя смята, че таксата е ниска.

"Tаксата не е променяна от много време. Това е подигравка – едно левче, дето досега ние, пенсионерите, даваме. Все пак докторът те преглежда, прави кардиограма, всичко", казва Марийка пред Bulgaria ON AIR.

От 2012 г. таксите не са увеличавани. Затова от Българския лекарски съюз предлагат повишение. Една от възможностите е тя отново да се обвърже с минималната работна заплата.

"За лицата над 18-годишна възраст таксата е в размер на 2,90 лв. Минималната работна заплата след 1 януари се обсъжда да бъде близо 1200 лева, т.е. близо 11 лева. Никога не сме казвали от лекарския съюз и лекарското съсловие, че държим точно да е 11 лева, но е време да се преразгледа позицията на правоимащите органи. Най-вече не сме съгласни да бъдем ощетявани за сметка на това, че държавата не иска да си влезе в функциите", коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Промяна в таксата е предлагана и по-рано, включително да няма освободени от нея, каквито са лицата до 18 години.

"Всички да си я заплащат, а ако някой реши да освободи определени групи, то нека той да покрие този разход. Второто, което предлагаме, е вариант при децата – те плащат част от сумата, а останалото се покрива от държавния бюджет", каза председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров.

Потребителската такса се заплаща и в медицински центрове, в специализираните лекарски кабинети, в болниците и в клиничните лаборатории.

"И тази такса, нека да кажем какви са функциите ѝ. Да, едната е съфинансираща, но другата е да ограничи прекомерната употреба – днес вместо да има 20-30 човека, могат да минат само тези, които имат реален проблем", каза още Киров.

На този етап увеличаването на потребителската такса е само предложение.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
Зелен преход
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: