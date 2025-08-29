11 лева такаса за посещение при личния лекар?

© Bulgaria ON AIR Да се увеличи потребителската такса за посещение при личния лекар. Искането идва от Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Сумата не е променяна от повече от 10 години. Една от идеите е тя отново да стане един процент от минималната заплата, което означава около 11 лева.



Като пенсионер, Марийка плаща по 1 лев за преглед при личния си лекар. Тя смята, че таксата е ниска.



"Tаксата не е променяна от много време. Това е подигравка – едно левче, дето досега ние, пенсионерите, даваме. Все пак докторът те преглежда, прави кардиограма, всичко", казва Марийка пред Bulgaria ON AIR.



От 2012 г. таксите не са увеличавани. Затова от Българския лекарски съюз предлагат повишение. Една от възможностите е тя отново да се обвърже с минималната работна заплата.



"За лицата над 18-годишна възраст таксата е в размер на 2,90 лв. Минималната работна заплата след 1 януари се обсъжда да бъде близо 1200 лева, т.е. близо 11 лева. Никога не сме казвали от лекарския съюз и лекарското съсловие, че държим точно да е 11 лева, но е време да се преразгледа позицията на правоимащите органи. Най-вече не сме съгласни да бъдем ощетявани за сметка на това, че държавата не иска да си влезе в функциите", коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.



Промяна в таксата е предлагана и по-рано, включително да няма освободени от нея, каквито са лицата до 18 години.



"Всички да си я заплащат, а ако някой реши да освободи определени групи, то нека той да покрие този разход. Второто, което предлагаме, е вариант при децата – те плащат част от сумата, а останалото се покрива от държавния бюджет", каза председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров.



Потребителската такса се заплаща и в медицински центрове, в специализираните лекарски кабинети, в болниците и в клиничните лаборатории.



"И тази такса, нека да кажем какви са функциите ѝ. Да, едната е съфинансираща, но другата е да ограничи прекомерната употреба – днес вместо да има 20-30 човека, могат да минат само тези, които имат реален проблем", каза още Киров.



На този етап увеличаването на потребителската такса е само предложение.