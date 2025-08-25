Новини
1000 евро глоба за събиране на мидички в Гърция
Автор: Илиана Пенова 12:46Коментари (0)68
© Фокус
Туристическите глоби в Гърция се превръщат в централна част от пътуванията през 2025 г. Гръцките власти разшириха и стриктно прилагат разпоредбите, за да защитят живописните си плажове и древни места от въздействието на масовия туризъм. Тези глоби служат, за да напомнят на посетителите, че макар гръцкото крайбрежие и културните забележителности да предлагат безкрайна красота, те изискват внимателно опазване, пише Argophilia

Посетителите трябва да са наясно, че дори незначителни действия могат да доведат до сериозни санкции. В много популярни дестинации туристите са изправени пред глоби за злоупотреба с обществени плажове, нарушаване на деликатни крайбрежни зони или неправомерно боравене с археологически съкровища.

До 1000 евро  за събиране на миди или камъчета от плажове

За други нарушения на реда могат да се налагат допълнителни глоби

Не е важно само какво взимаш, но и какво слагаш на пясъка. Гръцкият закон изисква цели 70% от общественото плажно пространство да остане блажено свободно от шезлонги. Представете си огромни пясъчни ивици без битки с кърпи, всичко това, за да можете да чувате вълните, а не плейлиста на съседа си. Звучи като рай, докато някой не се опитва да се промъкне в частната им зона за отдих и не получава посещение от изгорял от слънцето служител с бележник.

Законът вече гласи, че 70 процента от обществените плажове трябва да останат без шезлонги и столове под наем.

Точно когато властите си помислиха, че са видели всяка грешка на туристите, някой грабна камък от защитен остров в Наксос. Министерството на културата се насити и не просто изпрати бележка - те поставиха огради . Временна лека бариера сега охранява древния обект, докато се работи по по-трайно решение. Патрулите за сигурност работят, въжетата се подменят и всеки потенциален крадец на камъни бива сериозно наблюдаван. Снимките на оградения обект служат като предупреждение: археологическите сувенири си имат цена и тя обикновено се плаща в съда.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
