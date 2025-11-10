ЗАРЕЖДАНЕ...
|10 ноември 1989 г.- Падането на един режим и раждането на демокрацията
Решението поставя начало на края на еднопартийната система и открива пътя към демократичните промени в страната. Събитието бележи символичния край на епохата на социализма в България и началото на трудния преход към демокрация и пазарна икономика.
Свалянето на Живков става на фона на дълбоки промени в Източна Европа. Вълната на демократични движения, започнала с реформите на Михаил Горбачов в Съветския съюз и продължила с падането на Берлинската стена, достига и до България. Натискът за промяна идва както отвътре – от интелигенцията, нововъзникващите неформални организации и самото партийно ръководство, така и отвън – от международната обстановка и промените в социалистическия лагер.
Днес, повече от три десетилетия по-късно, 10 ноември се възприема като повратна дата – моментът, в който България поема по пътя на демокрацията, с всички трудности, надежди и противоречия, които този преход носи.
