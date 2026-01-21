ЗАРЕЖДАНЕ...
10 790 кутии контрабандни цигари, скрити в мебели, задържаха на границата с Турция
На 20.01.2026 г., около 6 часа сутринта, на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация, управляван от български гражданин. След анализ на риска колата е селектирана за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в превозваната стока – табли за легла, митническите служители установяват между дървената плоскост и текстилната част, укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 215 800 къса (10 790 кутии) цигари с чужд акцизен бандерол.
Цигарите са задържани. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците.
От началото на годината до момента митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали близо 625 000 къса (31 250 кутии) нелегални цигари, съобщават от Агенция "Митници".
