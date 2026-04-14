1 милион евро - толкова средства са иззети до момента от МВР в хода на всички операции срещу купуването на гласове. Това обяви в социалните мрежи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"1 милион евро, с които някой е решил, че може да купи съвест, да подмени воля и да открадне бъдещето на България. Това не е просто престъпление. Това е удар срещу държавността“, написа той.

ФОКУС припомня, че от началото на предизборната кампания МВР действа активно срещу купения вот. Задържани са стотици лица, сред които има и такива, заемащи високи длъжности - кметове, служители на институции и други.

"И нека бъде пределно ясно, че МВР ще отговори със същата сила, с каквато се опитват да изкривят демокрацията. Няма да има чадър. Няма да има недосегаеми. Няма да има компромиси", каза още Кандев и призова гражданите да не продават гласа си.

"Не позволявайте да ви превърнат в инструмент. Вашият избор не струва пари - той струва бъдеще. Демокрацията не е за продан. И докато аз съм главен секретар на МВР - няма да бъде", заключи той.