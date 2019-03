Транспортният министър за пакета "Мобилност": Бесен съм!

© На извънредна пресконференция министърът на транспорта Росен Желязков коментира гласуването на пакета “Макрон" в Европейския парламент.



"Резултатът е изключително разочароващ. Аз ще изляза от политическата коректност и ще кажа направо: Бесен съм от този резултат! И знаете ли защо? Защото ние имаме 17 члена от 700 в ЕП. Тези 17 души можеха да решат мача".



Два гласа не ни достигнаха да решим дефинитивно този въпрос. Министърът коментира така отсъствието на тримата български евродепутати от залата, но подчерта, че българската страна е единна:



"Можеше да решим дефинитивно да въпроса затова съм бесен. Защото ние със 17 члена можеше да решим проблем на половин Европа. Виждате, че гласовете бяха 154 на 156.



Два гласа не ни достигнаха. Какво означава това? - Означава, че Европа е разделена. Дори в Европейския парламент. Ние сме единни. Това, че един, двама трима – не коментирам причините, може да са сериозни, може да са имали проблем. Ще ги разберем допълнително. Но това, че можеше да го решим е причина да ни е яд. Ние в момента загубихме нашия мач в последната минута на продължението.(...)



Аз ще го кажа така "Това пакетче няма да стане. И няма да използвам онзи термин от 30-те години – "No pasaran, а ще кажа “forget about it".



Очаквам пълна мобилизация. Днес литовците не можаха да пристигнат заради трафика над Европа.



Ние не искаме най-добрия вариант за България, защото ние сме европейци. Ние искаме най-добрия вариант за Европа. Най-добрият вариант за Европа е да не се фрагментира пазарът. Да не се решават въпроси на конкурентоспособността със законодателни решения, да не бъдат протекционистки законите. Това искаме.



Отговорността да си депутат в ЕП е огромна, защото това може да реши съдбата на цял континент.



Два български гласа не достигнаха, но те можеха да решат законодателен пакет в Европа.



Този пакет и в този вид не може да има бъдеще, защото той е против принципите на Европа. Той е против принципите на европейското право, абсолютно дискриминационен", заяви министърът.



Светослав Малинов, Николай Бареков и Нежми Али са тримата депутати, които са отсъствали от залата днес по време на гласуването, стана ясно по-рано днес.



Припомняме ви, че два гласа днес не достигнаха на лагера на противниците на промените.



Във Фейсбук страницата си Николай Бареков написа, че не е участвал в гласуването "ЗА бизнеса на транспортните олигарси" и така подкрепя по-добрите условия на труд за българските работници.



"Изпълних волята на моите избиратели, пратили ме в Брюксел, да работя за подобряването на техните доходи, социално положение и условия на труд. Нека лобистите на транспортните олигарси, които финансират укриващия се в САЩ издирван от медиите политик, сега се поставят на мястото на един обикновен български шофьор на ТИР", пише още той.