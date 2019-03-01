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Áàíêåð èçíåíàäà Åëåîíîðà Ìàí÷åâà ñ ÷èñòî íîâî "Àóäè" çà 150 000 ëâ.
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 11:29 / 20.03.2019 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñêúï ïîäàðúê ïîëó÷è Åëåîíîðà Ìàí÷åâà! Áèâøàòà ôóòáîëíà ñúïðóãà áå èçíåíàäàíà îò ñåãàøíàòà ñè ïîëîâèíêà ñ ÷èñòî íîâî "Àóäè", íàó÷è "Áúëãàðèÿ Äíåñ". Áàíêåðúò Èâàéëî Èëèåâ ïîãëåçè çäðàâî èçêóñèòåëíàòà áðþíåòêà.

Âîçèëîòî å ïîñëåäíà ñåðèÿ. Öåíàòà íà êîëàòà å òî÷íî 150 000 ëåâà. Òÿ å îáîðóäâàíà ñ âñÿêàêâè åêñòðè.

Åäèíñòâåíàòà áúëãàðêà, íîñèòåëêà íà êîðîíàòà "Ìèñèñ Âñåëåíà", å çàïàëåíà ïî áúðçèòå è ñêúïè âîçèëà. Òî÷íî çàòîâà Èâàéëî ðåøàâà äà êóïè ëþáèìàòà é ìàðêà.

Áàíêåðúò ïàðêèðà âîçèëîòî ïðåä äîìà íà êðàñàâèöàòà, êîÿòî íèùî íå ïîäîçèðà. Èçâåæäà ÿ íàâúí è òðúãâà êúì ëúñêàâî áÿëàòà êîëà. Íÿêîëêî ìåòðà ïðåäè äà ñòèãíàò êîëàòà, ëþáèìèÿò íà Ìàí÷åâà é ïîäàâà êëþ÷îâåòå. Êàçâà, ÷å àâòîìîáèëúò å ïîäàðúê çà íåÿ. Åëåîíîðà ïúðâîíà÷àëíî íå ìîæå äà ïîâÿðâà, íî ñëåä íÿêîëêî ñåêóíäè âå÷å ÿõâà ìîùíèÿ çâÿð.

Áèâøàòà æåíà íà ôóòáîëèñòà Âëàäèìèð Ìàí÷åâ îùå íå ìîæå äà ñå íàðàäâà íà íîâàòà ïðèäîáèâêà. Ìèñèñ Áúëãàðèÿ çà 2006-à îùå ðàçó÷âà âñè÷êèòå åêñòðè, êîèòî êîëàòà èìà. Åëåîíîðà íå ïðîïóñíà äà ñå ïîõâàëè íà âñè÷êè ïîçíàòè è ïðèÿòåëè ñúñ ñêúïèÿ ïîäàðúê, êîéòî ïîëó÷àâà.

Íîðà è Èâàéëî ñà çàåäíî îò íÿêîëêî ãîäèíè. Òå íå ñïèðàò äà ïúòóâàò âúïðåêè çàåòèòå ñè ãðàôèöè ïîêðàé ðàáîòèòå ñè.

Ìàí÷åâà ìîæå äà ñå ïîõâàëè è ñ ïðîôåñèîíàëíè óñïåõè. Îò ñêîðî êðàñàâèöàòà å åêñïåðò ïî êðåäèòèðàíå â åäíà îò íàé-ãîëåìèòå áàíêè â Áúëãàðèÿ. Çà òîâà ñå ïîõâàëè òÿ ñàìàòà ïðåäè ïî-ìàëêî îò ìåñåö.

"Â ìîìåíòà ñå çàíèìàâàì ñ íåùî èçêëþ÷èòåëíî ñåðèîçíî. Ñòàíàõ åêñïåðò ïî êðåäèòèðàíå. Òîâà å ìíîãî îòãîâîðíà ïîçèöèÿ", ïðèçíà â òåëåâèçèîííî èíòåðâþ êðàñàâèöàòà.









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Òÿ îùå ëè å ñ ôàìèëèÿòà íà ìúæà ñè ? :)Òåçè êðåäèòè äà íå ãè ðàçäàâà â áàíêàòà íà áàíêåðà ? ;)
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Òîÿ áàíêåð-ïúëåí òúïàê èçëåçå! Çà 150 000 âñÿêà âå÷åð äî êðàÿ íà æèâîòà ñè ïîíå ïî 3 îùå ïî-ãîëåìè ìàñòèè îò òàÿ ùå ÷óêà...Íå òðîéêè, àìè ïåòèöè ìîæå äà ñè ïðàâè ïî íÿêîëêî ïúòè íà äåí äî êðàÿ íà æèâîòà ñè,èëè ïîíå äîêàòî ìó ñòàâà..Òúïàê...
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K...a äà ñè è ìàëêî ïî êðàñèâà è ñ êàñè÷êà ìåæäó êðàêàêàòà , à áàëúöè ï...à íå âèäÿëè áîë !
Aíîíèìåí
ïðåäè 3 ÷. è 59 ìèí.
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å*àòè êúðïåíàòà ñòàðà ÷àíòà.äå*à è ãþâåíäèÿ äå*à
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Áàòè çàáëóäåíèÿ òèï!Òàÿ öåëèÿ ñâÿò å çíàå êúâ ñïåðìîÿä å è ïà èìà òúïàíè äà ãè õðàíÿò òàêèâà!Òîëêîâà ëè íÿìà 20 ãîäèøíè ñòåãíàòè êóêëè,à ñå çàíèìàâàò õîðàòà îùå ñ òàêèâà èñêîðóáåíè êóôàðè!!!ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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