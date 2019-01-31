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В България харчим по 400 лева месечно за алкохол
Източник: Blagoevgrad24.bg 11:11 / 01.02.2019 Отпечатай Изпрати
© Blagoevgrad24.bg
Българските домакинства харчели по 400 лева на месец за алкохол. Това показват данните на Евростат за потреблението на спиртни напитки през 2017-а, цитирани от Nova. Общо домакинствата са похарчили един милиард и 200 милиона лева за алкохол.

А според данни на Националния статистически институт около 15 на сто от българите са консумирали алкохол почти всеки ден или няколко пъти седмично. Това са близо 1 милион души.









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Aнонимен
преди 29 мин.
0
 
 
Най-вероятно са сбъркали с една нула. Четиридесет лева е числото.
Aнонимен
преди 1 ч. и 50 мин.
0
 
 
Абсурд! Незнам за такова домакинство. Изглежда това е артподготовка за нови данъци с цел грижа за здравето на намаляващото население.
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