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|В България харчим по 400 лева месечно за алкохол
А според данни на Националния статистически институт около 15 на сто от българите са консумирали алкохол почти всеки ден или няколко пъти седмично. Това са близо 1 милион души.
Коментари (2)
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Aнонимен
преди 29 мин.
0
Aнонимен
преди 1 ч. и 50 мин.
0
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