Уникален концерт "АББА-МАНИЯ" в Благоевград

© Оркестър на Камерна опера - Благоевград и джаз формация "София" изправиха публиката в зала "Яворов“ на крака, като изнесоха уникален концерта "АББА-МАНИЯ“. Те представиха най-обичаните и популярни песни на легендарната шведската група. Публиката буквално слезе на сцената, за да танцува на вечните хитове на "АББА“. Заедно с творците, публиката в Благоевград пя златни хитове като "Voulez-vous“, "Lay all your love on me“, “Mamma Mia“ , "SOS“, "Money, money, money“. Тематично, в зала "Явров“ прозвуча и неостаряващата песен "Happy New Year“ и още много песни. Концертът привлече хора от различни поколения. Всяка песен бе аплодирана бурно от присъстващите на концерта.



Музикантите бяха поздравени от кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов. На сцената излезе и заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова. "Благодаря на всички, които дойдохте днес в тази зала, за да видите, че Камерна опера не е закрита, а работи и ще продължава да работи. Въпреки всички фалшиви новини, тези прекрасни музиканти отново показаха, че са изключителни професионалисти“, каза Христина Шопова.



"АББА-МАНИЯ“ е част от Коледната програма на Община Благоевград "Следвай звездата, озари пътя“. Музикалните произведения са адаптирани и аранжирани за камерен оркестър, рок-група и електрическа цигулка. Диригентът Свилен Симеонов водеше музиката, а Ралица Петкова свиреше и радваше с ел. цигулка.