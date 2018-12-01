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|Буйстващи младежи шашнаха пътниците във влака Варна - София
За извършено престъпление по чл. 325 от НК е образувано досъдебно производство.
Коментари (1)
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преди 7 ч. и 44 мин.
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