Äúíîòî: Àäâîêàò Ìàðêîâñêè ïðèðàâíè êàðíîáàòñêèÿ ðîì ñúñ ñâåùåíèöè è ìîçú÷íè õèðóðçè

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"Çàùèòàâàë ñúì ñâåùåíèöè è ìîçú÷íè õèðóðçè, êîèòî ïî íåïðåäïàçëèâîñò ñà ïðè÷èíÿâàëè ïîäîáíè èíöèäåíòè. Êëèåíòúò ìè íå å èñêàë äà ïðåäèçâèêâà òàçè êàòàñòðîôà. Íåäîïóñòèìî å äà ãî ïðåäñòàâÿìå êàòî áîãàòàøà, êîéòî ãàçè õîðàòà ñúñ ñêúïè êîëè", êàçà â ïëåäîàðèÿòà ñè àäâîêàò Ìàðêîâñêè. Òîé íàñòîÿ êëèåíòúò ìó äà áúäå ïóñíàò íà ñâîáîäà.
Ïðîêóðîð Êàòåëèåâà îò ñâîÿ ñòðàíà ïðèïîìíè, ÷å Äèìîâ ÷åñòî ïúòóâà â ÷óæáèíà, ìîæå äà ñå óêðèå èëè îòíîâî äà ñå êà÷è íà àâòîìîáèëà ñè, ïðè÷èíÿâàéêè íîâà òðàãåäèÿ.
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