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Проверяват хиляди ученици за фалшиви медицински бележки
Източник: Blagoevgrad24.bg 10:00 / 08.11.2018 Отпечатай Изпрати
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Ревизия на фалшиви медицински бележки и ТЕЛК решения на ученици ще започне държавата. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев след заседание на Координационното звено по механизма за съвместна работа на институциите за задържане на децата в училище. Причината е, че родителите вадели фалшивите бележки, за да получават помощи. “Вярвам в силата на убеждението, но когато то е недостатъчно, идва мястото на репресията", заяви вицепремиерът.









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А какво правим с мръсните циганки дето изнудват ГП-тата че ако не им дадат бележки за малките паразити че ще идат при друг лекар???
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