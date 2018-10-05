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Êîìåíòàðè (6)
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íà 05.10.2018 ã.
+2
Íÿêîé õîðà äíåñ íå ñà ñè ïèëè õàï÷åòàòà.
íà 05.10.2018 ã.
+3
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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