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Младежът, извадил оръжие в магазин: Търсех портмонето, пистолетът бе отгоре
Източник: Blagoevgrad24.bg 10:19 / 02.10.2018 Отпечатай Изпрати
© bTV
Исках 2 лв. за храна. Аз пистолета не го насочих и даже не го вадих, а продавачката се развика "Обир, обир", разказа пред Би Ти Ви Никола Николов, който в петък опита въоръжен да обере продавачка във Варна, но бе обезвреден от нея и двама клиенти на магазина.

След като първоначално Николов отричаше да е вадил оръжие, му бе показано видеото. След като го изгледа и видя как вади пистолета от плика си, младежът измисли нова версия.

"Пистолетът ми беше отгоре, аз исках да си взема портфейла, който е отдолу. Затова случайно го извадих", заобяснява младежът.









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... и съвсем "случайно" го насочил... към продавачката!
Aнонимен
преди 4 ч. и 27 мин.
+3
 
 
Следващият път и да рани или не дай си,Боже!убие някоя друга продавачка,пак ще знае какво да каже....Сбъркана държава и още по-сбъркано правосъдие!
Aнонимен
преди 4 ч. и 47 мин.
+1
 
 
малеее каква съдебна система имаме, каква прокуратура. ако беше убил някой пак така ли ще говори и ще го пуснат.
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