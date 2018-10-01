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|Младежът, извадил оръжие в магазин: Търсех портмонето, пистолетът бе отгоре
След като първоначално Николов отричаше да е вадил оръжие, му бе показано видеото. След като го изгледа и видя как вади пистолета от плика си, младежът измисли нова версия.
"Пистолетът ми беше отгоре, аз исках да си взема портфейла, който е отдолу. Затова случайно го извадих", заобяснява младежът.
Коментари (3)
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преди 6 мин.
0
Aнонимен
преди 4 ч. и 27 мин.
+3
Aнонимен
преди 4 ч. и 47 мин.
+1
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