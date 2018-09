Дъбрава се превръща в рок столица за четвърта поредна година

© Броени дни остават до най-очакваното рок събитие за Благоевград, а именно The Brava Balkan Fest. За четвърта поредна година, в село Дъбрава ще звучат световноизвестни групи, музиканти познати на цял свят.



На 21 и 22 септември пред кметството в с. Дъбрава, жители и гости на областния център ще бъдат част от vol.4 на Балканския рок фестивал, който отново ще бъде безплатен.



Марко Мендоса, рок легендата, басистът на неостаряващите “Whitesnake", ще се качи на сцената в Дъбрава. Той е и големият хедлайнер на тазгодишното издание на фестивала. Марко Мендоса е с богата автобиография и освен басист на "Уайтснейк“, той свири и с "Тин Лизи", както и с изключителните The Dead Daisies. Мендоса ще изненада феновете с авторски парчета, неща от авторския си албум, който носи силното име Viva La Rock. Той ще представи албума си на 22 септември, като неговите изпълнения ще закрият и изданието на The Brava Balkan Fest 2018.



На сцената, за добрите емоции и запомнящото изживяване ще се погрижат сънародниците ни от The Lefties. Те ще се качат на сцената на 21 септември от 19:00 часа. След тях, за настроението на меломаните ще се грижат гърците от The Bullets, които повече от час ще забиват на сцената в Дъбрава. Първият ден от The Brava Balkan Fest ще приключи с изпълненията на Last Expedition, които идват от Македония. Вторият ден от фестивала- 22 септември ще бъде за Wasted generation и изключителните сърби от Hadzi Prodane Duse и SaintsNSinner.



По традиция The Brava Balkan Fest ще даде възможност за изява на две млади рок банди, с които ще започнат концертите в двете фестивални вечери.



Децата от Благоевград ще могат да получат първите си уроци по китара и барабани от професионални учители директно на сцената, където Rockschool София и Мелина Крумова ще организират музикални работилници напълно безплатно в часовете от 10:00 часа до 15:00 часа. Изненади ще има и за любителите на планинското колоездене, и конната езда.







Фестивалът се организира от "Асоциация за европейско развитие на българското село" с подкрепата на Община Благоевград и Фондация Америка за България.