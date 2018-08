© Blagoevgrad24.bg Поведение, прилягащо повече на дърта циганка от махалата, отколкото на сериозен наркодилър, контролирал търговията с кокаин в половин Слънчев бряг, демонстрира днес задържания Мариян Попов. В това се увери репортер на Burgas24.bg, който стана обект на люти клетви и каруцарски обиди от страна на многократно осъждания рецидивист.



Мариян Попов, който бе старателно подпомогнат от съдебната охрана да скрие лицето си, видимо се изнерви от присъствието на нашия репортер и насочи срещу него цялата си словесна агресия.



"Какво искаш – порно снимки или по-нормални? Да се разкара и тогава ще тръгна! Разкарай се от стълбите... ако обичаш! По-бързо! Няма да ставам за сеир, да ме дават по новините! Ех, каква си гадна, долна кучка! Цял живот к*р да не видиш“, взе да нарежда страховитият наркодилър, който едва преди два месеца е излежал поредната си присъда за притежание на наркотици. След това продължи с още по-тежки клетви.



"Синът ти да ти докара зет, а дъщеря ти да ти докара снаха. Жива син да не видиш... Цуни ме отзад, цуни ме отзад, kiss my a*s, suck my di*k“, демонстрира блестящия си английски 49-годишният Попов.



Както съобщихме, пред съда, несебърлията показа различно лице и помоли съдия Георги Пепеляшев да го пусне на свобода, за да работи и плаща задълженията си към държавата. Опитният магистрат не се трогна и остави дилъра в ареста.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.