Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ïðèçèâ êúì áèçíåñìåíèòå: Èëè âäèãàòå çàïëàòèòå, èëè âíàñÿòå ðàáîòíèöè
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 16:42 / 23.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
1 000 000 000 ëåâà ïîâå÷å çà çàïëàòè â áþäæåòíàòà ñôåðà äîãîäèíà ïîèñêàõà â Ïëîâäèâ îò Êîíôåäåðàöèÿòà íà íåçàâèñèìèòå ñèíäèêàòè â Áúëãàðèÿ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. Çà ðàáîòíè âúçíàãðàæäåíèÿ ïðåç 2018-òà ãîäèíà ñå èçïëàùàò îêîëî 8 000 000 000 ëåâà, ïîñî÷è ïðåäñåäàòåëÿò íà ÊÍÑÁ Ïëàìåí Äèìèòðîâ. Ïî äóìèòå ìó 30% îò íàåìíèòå ðàáîòíèöè â Áúëãàðèÿ ñå ïîëçâàò îò êîëåêòèâíè òðóäîâè äîãîâîðè, ïðè òÿõ îò÷åòåíèÿò ðúñò íà ðàáîòíàòà çàïëàòà å ñ 14% â ñðàâíåíèå ñ ïðåäïðèÿòèÿ è ñåêòîðè, êúäåòî íÿìà ñèíäèêàòè. Íî äîðè è â ÷àñòíèÿ ñåêòîð, êúäåòî ëèïñâàò ñèíäèêàëíè ñòðóêòóðè, ðàñòåæúò íà çàïëàùàíåòî ñúùî å ôàêò çàðàäè áåçïðåöåäåíòíàòà ëèïñà íà êàäðè. 

"Èñêàíåòî íè å ïðèìåðåíî, èñêàíåòî íè öåëè äà çàäúðæè õîðàòà â ñòðàíàòà, òúé êàòî åìèãðàöèÿòà ïðîèçâåäå íåäîñòèã íà êàäðè, à àëòåðíàòèâàòà çà áèçíåñà å – èëè âíàñÿ ðàáîòíèöè, èëè ïîâèøàâà çàïëàòèòå", êîìåíòèðà òîé. Ïúðâîòî, îáà÷å,  íå å ðåøåíèå çà ñòðàíàòà, âúïðåêè ðåäèöàòà óëåñíåíèÿ è ëèáåðàëèçàöèè, à î÷àêâàíèÿò íàïëèâ íå å ðåãèñòðèðàí. Ïî äóìèòå ìó Áúëãàðèÿ ðàç÷èòà îñíîâíî íà óêðàèíöè è ìîëäîâöè, íî - óêðàèíöèòå ñå íàñî÷âàò êúì Ïîëøà, ñ êîÿòî èìàò îáùà ãðàíèöà è êúäåòî çàïëàòèòå ñà ñðåäíî 900 åâðî, à ìîëäîâöèòå êúì Ðóìúíèÿ, êúäåòî çàïëàùàíåòî å äîñòà ïî-ïðèâëåêàòåëíî â ñðàâíåíèå ñ Áúëãàðèÿ.

"Ðåøåíèåòî íà ïðîáëåìà ñ ðåàëíèÿ íåäîñòèã íà ðàáîòíè ìåñòà å óâåëè÷åíèå íà äîõîäèòå è ñúçäàâàíå íà óñëîâèÿ ïðèâëåêàòåëíè çà çàâðúùàíå íà áúëãàðèòå çàä ãðàíèöà", ïîñî÷è ñèíäèêàëíèÿò ëèäåð. Òîé ïîÿñíè, ÷å îò òîçè 1 000 000 000 ëåâà åäíà òðåòà ðåàëíî ñà äîãîâîðåíè ñ ðåøåíèåòî çà çàïëàòèòå íà ó÷èòåëèòå è õîðàòà â îáðàçîâàíèåòî. Îñòàíàëèòå ñðåäñòâà òðÿáâà äà îòèäàò ïðè ëåêàðè, çäðàâíè ðàáîòíèöè, ðàáîòåùèòå â àãåíöèèòå ïî çàåòîñò è ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå, ðàáîòåùèòå â ìóçåè, ÷èòàëèùà è ïðî÷èå, è ïðî÷èå - âñå áþäæåòíè ðàáîòíèöè, íî íå ÷èíîâíèöè.

Äðóãî ïðåäëîæåíèå íà ñèíäèêàòèòå å âúâåæäàíå íà íåîáëàãàåì ìèíèìóì äî ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà, êîåòî áè îáëåê÷èëî âñè÷êè ðàáîòåùè â ñòðàíàòà.










Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ïàðàçèòèòå íÿìà äà ãè âäèãíàò,ùå âíàñÿò è âúäÿò â ðîäèíàòà âñÿêàêâà ñãàí,áåç ñèëîâ íàòèñê îò õîðàòà íÿìà äà äàäàò íèùî îòãîðå!!
Aíîíèìåí
ïðåäè 23 ìèí.
0
 
 
Ñòèãà ñ òàÿ "áþäæåòíà ñôåðà" áå, òúïè íåêàäúðíèöè! Áþäæåòíàòà ñôåðà íÿìà äà íàïúëíè áþäæåòà! Äàâàòå âèñîêè áþäæåòíè çàïëàòè è ïëîäèòå íåêàäúðíîñòòà è áþðîêðàöèÿòà! À êàêâî äà ïðàâÿò "íå áþäæåòíèòå" ðàáîòíèöè ñ ìèíèìàëíèòå çàïëàòè è îñèãóðîâêè?! Òå áÿãàò â ÷óæáèíà è îáåçëþäÿâàò ñòðàíàòà - íå "áþäæåòíèöèòå".
-5
 
 
èñêàì äà âè îáúðíà âíèìàíèå ÷å ðàáîòíèöè ÿ ñå âíåñàò ÿ íå ...... òîâà ñà äóìè íà ïëàìåí áåñíèÿò êîéòî å òàðòîð íà åäèí îò ÷åðâåíèòå ïðîôñúþçè :) .... ñúùèÿò ïëàìåí íå å íèòÎ â ïàðëàìåíòà íèòÎ â èçïúëíèòåëíàòà âëàñò çà äà êàçâà êàêâî ùå ñòàâà :)
+5
 
 
È â êðàéíà ñìåòêà êàêâî ñå ñëó÷è? Ïîëèòèöè è ðàáîòîäàòåëè èçãîíèõà áúëãàðèòå äà ðàáîòÿò â ÷óæáèíà è ñåãà ùå ñè âíàñÿò ÷óæäåíöè çà äà èì ðàáîòÿò çà ïî-ìàëêî ïàðè? Íå òåçè õîðà íå ñà àë÷íè, òå ñà íàöèîíàëíè ïðåäàòåëè! Çàùîòî áèçíåñìåí÷åòàòà â äíåøíî âðåìå ñè ìèñëÿò, çàùî äà äàâàì 1000 ëåâà çàïëàòà, êàòî ìîãà äà äàâàì 500 è äà ñè êóïÿ íîâà êîëà ñúñ çàðàáîòåíèòå îò ðîáñêè òðóä ïàðè. Ïúê àêî ñå íàìåðè íÿêîé äà áëúñêà ïî 12 ÷àñà, 7 äíè â ñåäìèöàòà - ïåðôåêòíî! Å äà àìà ñêîðî ñàìè ùå ðàçáåðåòå êîëêî ñå çàêîïàõòå! È íå, õîðàòà íå ñà ìúðçåëèâè, íà õîðàòà èì ïèñíà äà âè ðàáîòÿò çà òðîõèòå!
-4
 
 
Ìè íå áè áèëî äîáðå äà ñå âíàñÿò ðàáîòíèöè íî ùîì òðÿáâà. Íÿìà äà å ïðåöåäåíò â èñòîðèÿòà. ðŸ¤” Íå çàâèñè ñàìî îò ðàáîòîäàòåëÿ çàïëàùàíåòî , íî ùîì ïúê òðÿáâà äà ñå âíàñÿ , óêðàèíöèòå ñà ìíîãî äîáðè ðàáîòíèöè, ðàáîòÿò çäðàâî íå ìðúíêàò çà ãëóïîñòè è ñà íàÿñíî êàê ñå ðàáîòè çà äà ñå èçêàðâàò ïàðè! Â Áã âñå îùå íÿêîé õîðà æèâåÿò ñïîðåä ìàêñèìàòà íà êîìóíèçìà ! Òîé ñúñ ñðåäíî îáðàçîâàíèå, èñêà äà ðàáîòè ïî 4-5÷àñà áåç óèêåíäèòå àìà äà âçèìà 2000 ëâ. Àéäå ìîëÿ âè ñå , ïî äîáðå ÷óæäà ðàáîòíà ðúêà îò êîëêîòî ìúðçåëèâöè !!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
ëÿòíà ñåëåêöèÿ è ïîäãîòîâêà íà Ïèðèí 2018/2019
Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî ïî âîëåéáîë çà ìúæå 2018 ãîäèíà
Îòëè÷íè÷êà çàêëà ðàçâðàòíèê
Hills of Rock 2018
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: