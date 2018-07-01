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|Ïðèçèâ êúì áèçíåñìåíèòå: Èëè âäèãàòå çàïëàòèòå, èëè âíàñÿòå ðàáîòíèöè
"Èñêàíåòî íè å ïðèìåðåíî, èñêàíåòî íè öåëè äà çàäúðæè õîðàòà â ñòðàíàòà, òúé êàòî åìèãðàöèÿòà ïðîèçâåäå íåäîñòèã íà êàäðè, à àëòåðíàòèâàòà çà áèçíåñà å – èëè âíàñÿ ðàáîòíèöè, èëè ïîâèøàâà çàïëàòèòå", êîìåíòèðà òîé. Ïúðâîòî, îáà÷å, íå å ðåøåíèå çà ñòðàíàòà, âúïðåêè ðåäèöàòà óëåñíåíèÿ è ëèáåðàëèçàöèè, à î÷àêâàíèÿò íàïëèâ íå å ðåãèñòðèðàí. Ïî äóìèòå ìó Áúëãàðèÿ ðàç÷èòà îñíîâíî íà óêðàèíöè è ìîëäîâöè, íî - óêðàèíöèòå ñå íàñî÷âàò êúì Ïîëøà, ñ êîÿòî èìàò îáùà ãðàíèöà è êúäåòî çàïëàòèòå ñà ñðåäíî 900 åâðî, à ìîëäîâöèòå êúì Ðóìúíèÿ, êúäåòî çàïëàùàíåòî å äîñòà ïî-ïðèâëåêàòåëíî â ñðàâíåíèå ñ Áúëãàðèÿ.
"Ðåøåíèåòî íà ïðîáëåìà ñ ðåàëíèÿ íåäîñòèã íà ðàáîòíè ìåñòà å óâåëè÷åíèå íà äîõîäèòå è ñúçäàâàíå íà óñëîâèÿ ïðèâëåêàòåëíè çà çàâðúùàíå íà áúëãàðèòå çàä ãðàíèöà", ïîñî÷è ñèíäèêàëíèÿò ëèäåð. Òîé ïîÿñíè, ÷å îò òîçè 1 000 000 000 ëåâà åäíà òðåòà ðåàëíî ñà äîãîâîðåíè ñ ðåøåíèåòî çà çàïëàòèòå íà ó÷èòåëèòå è õîðàòà â îáðàçîâàíèåòî. Îñòàíàëèòå ñðåäñòâà òðÿáâà äà îòèäàò ïðè ëåêàðè, çäðàâíè ðàáîòíèöè, ðàáîòåùèòå â àãåíöèèòå ïî çàåòîñò è ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå, ðàáîòåùèòå â ìóçåè, ÷èòàëèùà è ïðî÷èå, è ïðî÷èå - âñå áþäæåòíè ðàáîòíèöè, íî íå ÷èíîâíèöè.
Äðóãî ïðåäëîæåíèå íà ñèíäèêàòèòå å âúâåæäàíå íà íåîáëàãàåì ìèíèìóì äî ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà, êîåòî áè îáëåê÷èëî âñè÷êè ðàáîòåùè â ñòðàíàòà.
Êîìåíòàðè (12)
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