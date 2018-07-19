Ùå èìàìå íîâè áîéíè êîðàáè

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Èçòî÷íèê: Íîâà òâ 13:20 / 19.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Çà“ ãëàñóâàõà 135 íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè, 9 áÿõà "ïðîòèâ“, à åäèí "ñå âúçäúðæà". Âñè÷êè ïàðëàìåíòàðíè ãðóïè ïîäêðåïèõà ìîäåðíèçàöèÿòà íà ÂÌÑ, ïðîòèâ ãëàñóâàõà ñàìî îò ÂÎËß.

Öåëòà íà ïðîåêòà å ïðèäîáèâàíåòî íà äâà ìíîãîôóíêöèîíàëíè ìîäóëíè ïàòðóëíè êîðàáà ñúñ ñïîñîáíîñòè äà ó÷àñòâàò â øèðîê ñïåêòúð îò îïåðàöèè íà ÍÀÒÎ è ÅÑ.

Ïðåäâèæäà ñå êîðàáèòå äà áúäàò îêîìïëåêòîâàíè ñ îñíîâíî âúîðúæåíèå è êîðàáíè èçäåëèÿ, êàêòî è ñ äîïúëíèòåëíî âúîðúæåíèå. Â ïðîåêòà å âêëþ÷åíî îáó÷åíèå íà åêèïàæèòå íà äâàòà êîðàáà, êàêòî è ëîãèñòè÷íà ïîääðúæêà çà 3 ãîäèíè.









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