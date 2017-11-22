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|Ðåøåíî íà ïúðâî ÷åòåíå: Áåç øóì è îçâó÷àâàíå ìåæäó 23 ÷. è 8 ÷.
Îãðàíè÷åíèÿòà íå âàæàò çà ãàðè, àâòîãàðè, àåðîãàðè è ñèñòåìè çà ïðåäóïðåæäåíèå ïðè áåäñòâèÿ. Êîíòðîëúò äà ñå ïàçè òèøèíà â ïîñî÷åíèÿ ÷àñîâè ïîÿñ ñå âúçëàãà èçöÿëî íà ÌÂÐ, êàòî ñëóæèòåëèòå ùå èìàò ïðàâî äà ïðåäïðèåìàò ñúîòâåòíèòå çàêîíîâè äåéñòâèÿ çà ñïèðàíå íà øóìà. Â ñâåòëàòà ÷àñò íà äåíÿ ñè îñòàâà çàäúëæåíèå íà ÐÇÈ. Ñàíêöèèòå çà íàðóøèòåëèòå êàòî öÿëî ñå óäâîÿâàò. Îò ÃÅÐÁ ïîä÷åðòàõà, ÷å çàêîíîïðîåêòúò ùå ïðåòúðïè ïðîìåíè ìåæäó äâåòå ÷åòåíèÿ, à ñðîêúò ïðåäè òîé äà âëåçå â çàëà çà îêîí÷àòåëíîòî ìó ïðèåìàíå áåøå óäúëæåí íà ìàêñèìàëíèÿ - 4 ñåäìèöè.
Ïî òîçè íà÷èí, àêî çàêîíúò áúäå ïðèåò â òîçè ìó âèä, ùå îòïàäíàò îáè÷àéíèòå îïðàâäàíèÿ íà ïëîâäèâñêèòå ïîëèöàè, ÷å íå ìîãàò äà ðåàãèðàò àäåêâàòíî íà ïîäàäåíè èì îò ãðàæäàíè ñèãíàëè, çàùîòî íå ðàçïîëàãàëè ñ øóìîìåðè.
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