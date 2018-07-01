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200 000 ëåâà ñà çàäèãíàòè îò âçðèâåíèÿ áàíêîìàò â Ïëîâäèâ!
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 15:01 / 09.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà-Ïëîâäèâ íàáëþäàâà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî çà òîâà, ÷å íà 7 þëè 2018 ã., â Ïëîâäèâ, ÷ðåç ðàçðóøàâàíå íà ïðåãðàäè, çäðàâî íàïðàâåíè çà çàùèòà íà èìîò – ïîâðåæäàíå íà áàíêîìàò, ñà áèëè îòíåòè ÷óæäè äâèæèìè âåùè – îêîëî 200 000 ëåâà, îò âëàäåíèåòî íà ñîáñòâåíèêà – áàíêà, áåç ñúãëàñèåòî íà ðúêîâîäñòâîòî, ñ íàìåðåíèå ïðîòèâîçàêîííî äà ãè ïðèñâîÿò – ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 195 àë.1 ò.3 âúâ âðúçêà ñ ÷ë.194 àë.1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ. Ïî äåëîòî ñà èçâúðøåíè ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ, êàòî ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà. Òîâà ñúîáùèõà îôèöèàëíî îò ñëåäñòâèåòî ïðåäè ìèíóòè.





Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1
08.07.2018 »






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Òîâà å íàé-àêàäåìè÷íîòî è âèñîêîëèòåðàòóðíî îïèñàíèå íà îáèð.
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Çà ðàçìèñúë: Ïî âðåìå íà îáèð â Ãóàíäæîó, Êèòàé, áàíêîâ êðàäåö èçâèêâà íà âñè÷êè â áàíêàòà: "Íå ìúðäàéòå! Ïàðèòå ïðèíàäëåæàò íà äúðæàâàòà, æèâîòúò ñè å âàø".Âñè÷êè â áàíêàòà ëÿãàò òèõî íà ïîäà. Òîâà ñå íàðè÷à "Êîíöåïöèÿ íà ïðîìÿíàòà íà ìèñëåíåòî" - ñìÿíà íà êîíâåíöèîíàëíèÿ íà÷èí íà ìèñëåíå.Êîãàòî åäíà äàìà ëÿãà íà ìàñàòà ïðåäèçâèêàòåëíî, êðàäåöúò èçâèêâà êúì íåÿ: "Ìîëÿ áúäåòå öèâèëèçîâàíè. Òîâà å îáèð, à íå èçíàñèëâàíå!"Òîâà ñå íàðè÷à "Äà áúäåø ïðîôåñèîíàëèñò". Ôîêóñ ñàìî âúðõó òîâà, êîåòî ñè îáó÷åí äà ïðàâèø!Êîãàòî áàíêîâèòå êðàäöè ñå çàâðúùàò ó äîìà, ïî-ìëàäèÿò (çàâúðøèë èêîíîìè÷åñêî ó÷èëèùå) êàçâà íà ïî-âúçðàñòíèÿ êðàäåö (êîéòî èìà çàâúðøåí 6-òè êëàñ): "Áðàòî, äà ïðåáðîèì êîëêî èìàìå"Âúçðàñòíèÿò îáèðäæèÿ íå ñå ñúãëàñèë è êàçàë: "Òè ñè ìíîãî ãëóïàâ. Èìà òîëêîâà ìíîãî ïàðè, ÷å ùå íè îòíåìå ìíîãî âðåìå äà ãè ïðåáðîèì. Äîâå÷åðà ïî íîâèíèòå ùå íè êàæàò êîëêî ñìå îáðàëè îò áàíêàòà!"Òîâà ñå íàðè÷à "Îïèò." Â äíåøíî âðåìå îïèòúò å ïî-âàæåí îò êâàëèôèêàöèèòå íà õàðòèÿ!Ñëåä êàòî êðàäöèòå ñè çàìèíàâàò, óïðàâèòåëÿò íà áàíêàòà êàçâà íà áàíêîâèÿ ñóïåðâàéçúð áúðçî äà ñå îáàäè â ïîëèöèÿòà. Íî ñóïåðâàéçúða ìó êàçà: "×àêàé, íåêà âçåìåì ìèëèîíà îò áàíêàòà çà ñåáå ñè è äà ãè äîáàâèì êúì 70-òå ìèëèîíà äîëàðà, êîèòî ïðåäè òîâà ïðèñâîèõìå îò áàíêàòà!".Òîâà ñå íàðè÷à "Ïëóâàé ñ òå÷åíèåòî". Ïðåîáðàçóâàíå íà íåáëàãîïðèÿòíàòà ñèòóàöèÿ â òâîÿ ïîëçà!Ñóïåðâàéçúðúò êàçâà: "Ùåøå äà å äîáðå, àêî èìàøå ãðàáåæè âñåêè ìåñåö."Òîâà ñå íàðè÷à "Óáèé ñêóêàòà". Ëè÷íîòî ùàñòèå å ïî-âàæíî îò ðàáîòàòà òè.Íà ñëåäâàùèÿ äåí òåëåâèçèîííèòå íîâèíè ñúîáùàâàò, ÷å 100 $ ìèëèîíà ñà âçåòè îò áàíêàòà. Êðàäöèòå áðîÿò è áðîÿò è áðîÿò è âñå èçëèçà, ÷å ñà îòêðàäíàëè ñàìî ìèëèîíà. Êðàäöèòå ñà ìíîãî ÿäîñàíè è çàïî÷âàò äà ñå îïëàêâàò: "Íèå ðèñêóâàõìå æèâîòà ñè è âçåõìå ñàìî ìèëèîíà. Óïðàâèòåëÿò íà áàíêàòà âçå ìèëèîíà çà íóëà âðåìå áåç äà ñè ìúðäà ïðúñòà!"Óïðàâèòåëÿò íà áàíêàòà ñå óñìèõâàøå ùàñòëèâ, çàùîòî ÷ðåç ãðàáåæ, ïîêðè çàãóáèòå ñè íà ïàçàðà íà àêöèè.Òîâà ñå íàðè÷à "Óëàâÿíå íà âúçìîæíîñòòà." Æåëàíèå äà ïîåìàø ðèñêîâå! :)
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Ñåãà êàòî ïóñíàò äúëãè áðàäè è ìóñòàöè íÿìàò õâàùàíå:))
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Íàëè ãè çàðåæäàëè íàé-ìíîãî ñ 60 000ëâ? Êàê òàêà ñà îòêðàäíàòè 200 000ëâ? Îò êúäå äîéäîõà îñòàíàëèòå 140 000? Åé ñåãà ïðîêóðàòóðàòà òðÿáâà äà íàïðàâè åäíà áúðçà ïðîâåðêà êàêâî ñòàâà... àêî íå ñà îòèøëè çà òÿõ ÷àñò îò òåçè 140 000ëâ âå÷å.
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Òîâà ñà ìíîãî ïàðè çà Áúëãàðèÿ .
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À ðåàëíî êîëêî ñà îòêðàäíàòè? 50-60 000? Äðóãîòî â äæîáà íà ìåíèäæúðà? ðŸ˜„
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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