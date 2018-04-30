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Баровско возило с две полуголи мацки влетя с бясна скорост в магазин
Източник: Blagoevgrad24.bg 17:27 / 01.05.2018 Отпечатай Изпрати
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"Ролс-Ройс" влетя с бясна скорост в магазинче на испанския остров Майорка. Видео от инцидента бе разпространено от "Мирър". Зад волана на скъпарското возило бил британски турист. Компания му правели две млади момичета по бикини. За щастие всичко се е разминало без жертви.  След инцидента шофьорът е избягал от местопроизшествието. Полицията го издирва.










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Очаквайте втора серия по БГ-улиците. Все пак ние обичаме да подражаваме, а може и без бикини
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