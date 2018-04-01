ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ìèíèìàëíàòà çàïëàòà ñòàâà 650 ëâ. îò 2021 ã., âúâåæäàò ïî-ñïðàâåäëèâ ìîäåë çà òàêñóâàíå ïî ïúòèùàòà îò 2019-à
Ñðåäíîñðî÷íàòà áþäæåòíà ïðîãíîçà ñúäúðæà èçèñêâàíàòà ñúãëàñíî Çàêîíà çà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè ñúïîñòàâêà íà ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ïðîãíîçà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå ñ òàçè íà ÅÊ. Âêëþ÷åíà å è ñúïîñòàâêà íà ïðîãíîçàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå ñ ïðîãíîçàòà íà ÅÊ ïî îòíîøåíèå íà ïîêàçàòåëèòå íà ñåêòîð "Äúðæàâíî óïðàâëåíèå“. Ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ïðîãíîçà ñå áàçèðà íà äîïóñêàíèÿòà çà îñíîâíè ïîêàçàòåëè íà âúíøíàòà ñðåäà íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, Ñâåòîâíàòà áàíêà, Ìåæäóíàðîäíèÿ âàëóòåí ôîíä è Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå, àêòóàëíè êúì ìåñåö ìàðò 2018 ãîäèíà.
Ñðåäíîñðî÷íàòà ïåðñïåêòèâà ñå îáâúðçâà ñúñ çàëîæåíèÿ ïðèîðèòåò çà çàïàçâàíå íà ñòàáèëíîñòòà íà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè è ñå èçðàçÿâà â ñëåäâàíå íà âå÷å îïðåäåëåíèòå ôèñêàëíè öåëè çà ïðîäúëæàâàíå íà ôèñêàëíàòà êîíñîëèäàöèÿ è ïðèäúðæàíå íà áëèçêà äî áàëàíñèðàíà ïîçèöèÿ íà áþäæåòíîòî ñàëäî â ñðåäíîñðî÷åí õîðèçîíò. Â áþäæåòíàòà ïðîãíîçà çà ïåðèîäà 2019-2021 ã. öåëòà çà ñàëäîòî ïî ÊÔÏ çà 2019 ã. è 2020 ã. ñå çàïàçâà ñúîòâåòíî íà äåôèöèò â ðàçìåð íà 0,5% îò ÁÂÏ è íà áàëàíñèðàíî áþäæåòíî ñàëäî â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàëîæåíàòà â àêòóàëèçèðàíàòà ñðåäíîñðî÷íà áþäæåòíà ïðîãíîçà çà ïåðèîäà 2018-2020 ã. Çà 2021 ã. å ïëàíèðàíî ïîääúðæàíå íà áàëàíñèðàí áþäæåò.
Ïîëèòèêàòà â îáëàñòòà íà äàíúöèòå ñå õàðàêòåðèçèðà ñ ïðåäâèäèìîñò, êàòî ñúùåâðåìåííî ñå íàñúð÷àâà ðàçâèòèåòî íà áèçíåñà è èíâåñòèöèîííàòà àêòèâíîñò ÷ðåç çàïàçâàíå íà íèñêèòå äàíú÷íè ñòàâêè çà ïðåêèòå äàíúöè, øèðîêà äàíú÷íà îñíîâà è ìàëêî íà áðîé äàíú÷íè ïðåôåðåíöèè. Âàæíà ðîëÿ çà ïîñòèãàíå íà öåëèòå íà äàíú÷íàòà ïîëèòèêà è çà óâåëè÷àâàíå íà ïðèõîäèòå îò äàíúöè, îñèãóðèòåëíè âíîñêè è òàêñè èìà ïîâèøàâàíåòî íà åôåêòèâíîñòòà ïðè òÿõíîòî àäìèíèñòðèðàíå. Ïðèõîäíàòà ÷àñò íà áþäæåòà â ñðåäíîñðî÷åí ïëàí ïîêàçâà òåíäåíöèÿ íà íàìàëåíèå îò 36,9% îò ÁÂÏ çà 2019 ã. äî 36,1% îò ÁÂÏ ïðåç 2021 ã., êîåòî ñå äúëæè îñíîâíî íà ïðîãíîçíèòå ïðèõîäè îò ôîíäîâåòå íà ÅÑ.
Ïðåäâèæäà ñå ÷ðåç îïòèìèçèðàíå íà ðàçõîäèòå íà áþäæåòíèòå îðãàíèçàöèè è ïîâèøàâàíåòî íà åôåêòèâíîñòòà íà ïóáëè÷íèòå ðàçõîäè â îòäåëíèòå ñåêòîðè è çàñèëâàíå íà òåõíèÿ ïðèíîñ çà ïîâèøàâàíå íà èêîíîìè÷åñêèÿ ðàñòåæ îáùèòå ðàçõîäè ïî ÊÔÏ â ñðåäíîñðî÷åí ïëàí äà íàìàëåÿò îò 37,4% îò ÁÂÏ çà 2019 ã. äî 36,1% îò ÁÂÏ ïðåç 2021 ã., êîåòî ïðåäñòàâëÿâà ñðåäíîãîäèøíà êîíñîëèäàöèîííà ñòúïêà îò îêîëî 0,6-0,7 ïð. ï. îò ÁÂÏ.
Ñðåäíîñðî÷íàòà áþäæåòíà ïðîãíîçà çà ïåðèîäà 2019-2021 ã. ïðåäâèæäà óâåëè÷àâàíå íà ðàçìåðà íà ìèíèìàëíàòà ðàáîòíà çàïëàòà îò 510 ëâ. íà 560 ëâ. îò 1 ÿíóàðè 2019 ã., íà 610 ëâ. îò 1 ÿíóàðè 2020 ã. è íà 650 ëâ. îò 1 ÿíóàðè 2021 ãîäèíà.
Ïîëèòèêàòà â ñôåðàòà íà îáðàçîâàíèåòî ïðîäúëæàâà ñòàðòèðàëîòî ïðåç 2017 ã. óâåëè÷åíèå íà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ïåäàãîãè÷åñêèÿ ïåðñîíàë â ñèñòåìàòà íà ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå ñ öåë ïîñòèãàíå äâîéíî óâåëè÷åíèå íà ðàçìåðà íà ñðåäñòâàòà çà âúçíàãðàæäåíèÿ äî 2021 ã., ïðåäâèäåíî â óïðàâëåíñêàòà ïðîãðàìà íà ïðàâèòåëñòâîòî. Îñèãóðåíè ñà ñðåäñòâà è çà èçïúëíåíèå íà ïîëèòèêèòå ïî Çàêîíà çà ïðåäó÷èëèùíîòî è ó÷èëèùíîòî îáðàçîâàíèå, âêëþ÷èòåëíî çà îáùà è äîïúëíèòåëíà ïîäêðåïà íà ëè÷íîñòíîòî ðàçâèòèå íà äåöàòà è ó÷åíèöèòå è ôèíàíñèðàíå íà îáó÷åíèåòî íà ó÷åíèöèòå â ÷àñòíèòå ó÷èëèùà.
Ïî îòíîøåíèå íà îòáðàíàòà ñà îñèãóðåíè ñðåäñòâà çà ïîääúðæàíå è ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíèòå îòáðàíèòåëíè ñïîñîáíîñòè è ñïîñîáíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ êîëåêòèâíàòà îòáðàíà, â ò. ÷. ñðåäñòâà çà èçïúëíåíèå íà îäîáðåíèòå îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè çà ïðèäîáèâàíå íà àâèàöèîííà òåõíèêà è íà ìíîãîôóíêöèîíàëíè ìîäóëíè ïàòðóëíè êîðàáè çà ÂÌÑ. Ñïàçåíî å èçèñêâàíåòî ñðåäñòâàòà çà îòáðàíà äà íå ñà ïî-íèñêè îò ðàçìåðà íà îäîáðåíèÿ ìèíèìóì çà ñåêòîðà íà îòáðàíàòà â ñúîòâåòñòâèå ñ Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå íà îòáðàíèòåëíèòå ñïîñîáíîñòè íà âúîðúæåíèòå ñèëè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ 2020.
Ïðåç 2019 ã. ñå ïðåäâèæäà âúâåæäàíå íà ïî-ñïðàâåäëèâ ìîäåë çà òàêñóâàíå çà ïîëçâàíå íà ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà – ÷ðåç âúâåæäàíå íà ñìåñåíà ñèñòåìà: åëåêòðîííà âèíåòêà çà ëåêè àâòîìîáèëè è ÒÎË òàêñà çà èçìèíàòî ðàçñòîÿíèå çà òåæêîòîâàðíèòå àâòîìîáèëè. Èçãðàæäàíåòî è âíåäðÿâàíåòî íà ñìåñåíà ñèñòåìà çà òàêñóâàíå çà ïîëçâàíå íà ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà êàòî ïî-ñïðàâåäëèâ ìîäåë èìà çà öåë äà íàìàëè çíà÷èòåëíî ðèñêà îò ñèñòåìíîòî íåäîôèíàíñèðàíå â îáëàñòòà íà ïîääúðæàíå íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà.
Óñïîðåäíî ñ ïîääúðæàíåòî íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà, çà ïåðèîäà 2019-2021 ã. ïîëèòèêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî å íàñî÷åíà êúì îñèãóðÿâàíå íà ôèíàíñîâ ðåñóðñ è çà èçãðàæäàíåòî è äîèçãðàæäàíåòî íà ãîëåìèòå èíôðàñòðóêòóðíè îáåêòè: ÀÌ Õåìóñ, ÀÌ Êàëîòèíà, ÀÌ Ðóñå – Âåëèêî Òúðíîâî, ïúò E79 "Âèäèí – Áîòåâãðàä“, ÀÌ Ñòðóìà, Ëîò 3.2 îò Êðóïíèê äî Êðåñíà.
Âúç îñíîâà íà äîïóñêàíèÿòà è ïðîãíîçíîòî íåòíî äúëãîâî ôèíàíñèðàíå çà ïåðèîäà 2019-2021 ã. ñå î÷àêâà íàìàëåíèå íà äúðæàâíèÿ äúëã äî íèâî îò 22,7 ìëðä. ëâ. êúì êðàÿ íà 2021 ã. èëè 18,2% îò ïðîãíîçíîòî íèâî íà ÁÂÏ.
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 1 ÷. è 10 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 43 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 47 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 10 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 19 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 28 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà