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|Ïðèáèðàìå 30 ìëí. ëâ. ïî êëþ÷îâî ñïîðàçóìåíèå ñ Èñëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ è Ëèõòåíùàéí
"Çà ìåí å èçêëþ÷èòåëíî óäîâîëñòâèå çàåäíî äà ñëîæèì íà÷àëîòî íà ñòàðòèðàíåòî íà ïúðâàòà ïðîãðàìà, ôèíàíñèðàíà ïî ôèíàíñîâèÿò ìåõàíèçúì íà Áúëãàðèÿ çà íîâèÿò ïåðèîä 2014 äî 2021 ã. ñ ïðîãðàìåí îïåðàòîð ÌÎÑÂ“, êàçà ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ïî âðåìå íà öåðåìîíèÿòà â ÍÄÊ Íåíî Äèìîâ.
Ïîäïèñâàíåòî ñòàíà ïî âðåìå íà Íåôîðìàëíèÿò ñúâåò íà åêîìèíèñòðèòå îò ÅÑ, êîéòî ñå ïðîâåæäà äíåñ è óòðå â ÍÄÊ. "Íîâàòà ïðîãðàìà ñè ïîñòàâÿ çà öåë ÷ðåç ïðåäîñòàâåíèÿò ðåñóðñ îò 30 ìëí. ëâ. è ïîëîâèíà äà èçïúëíè ìåðêè ïî ïðèëàãàíåòî íà âàæíè ïîëèòèêè â îáëàñòòà íà óïðàâëåíèåòî íà îòïàäúöèòå è àäàïòàöèÿòà êúì êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè“, êàçà îùå Äèìîâ.
Ïî äóìèòå ìó ùå áúäå íàïðàâåíî è åñòåñòâåíî íàäãðàæäàíå íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè â îáëàñòòà íà åêîñèñòåìíèòå óñëóãè è óïðàâëåíèåòî íà ìîðñêèòå âîäè. Ìèíèñòúðúò å íà ìíåíèå, ÷å ôèíàíñîâèÿò ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî å çàòâúðäèë ïîçèöèÿòà ñè íà îñíîâåí ôèíàíñîâ èíñòðóìåíò, ïîäïîìàãàù íàöèîíàëíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà âîäèòå. Äèìîâ áëàãîäàðè íà ñòðàíèòå äîíîðè - Íîðâåãèÿ, Èñëàíäèÿ è Ëèõòåíùàéí çà ïðèíîñà êúì Áúëãàðèÿ â ïîñîêà ðåàëèçèðàíå íà êëþ÷îâè ïðîåêòè. Íåíî Äèìîâ ñúîáùè, ÷å ïîäïèñâàíåòî íà ñïîðàçóìåíèåòî çà ïðîãðàìà "Îêîëíà ñðåäà è èçìåíåíèå íà êëèìàòà“ íå å ñàìî ïðàâåí àêò, à å "èçðàç íà èçãðàäåíîòî äîâåðèå ìåæäó ñòðàíèòå äîíîðè è ÌÎÑÂ, íà äîáðîòî ñúòðóäíè÷åñòâî, íà âèñîêàòà äîáàâåíà ñòîéíîñò, íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè ïðåç ïðåäõîäíèòå ïðîãðàìíè ïåðèîäè“. Ñïîðåä íåãî ñïîðàçóìåíèåòî å "ãàðàíò çà æåëàíèåòî äà ïðîäúëæèì äà ðàáîòèì çàåäíî â ïîñòèãàíåòî íà âèñîêè åêîëîãè÷íè ñòàíäàðòè â ãðèæàòà çà îêîëíàòà ñðåäà.
“Äèìîâ ïðèïîìíè, ÷å çà ïåðèîäà 2007-2009 ã. ïî ôèíàíñîâèÿ ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî ñà óñïåøíî èçïúëíåíè 9 ïðîåêòà â ñåêòîð “Îêîëíà ñðåäà" íà îáùà ñòîéíîñò íàä 8 ìëí. ëâ. Ìåìîðàíäóìúò çà ðàçáèðàòåëñòâî çà ïåðèîäà 2009-2014 ìåæäó Áúëãàðèÿ è Èñëàíäèÿ, Ëèõòåíùàéí è Íîðâåãèÿ ïúê å áèë åñòåñòâåíî ïðîäúëæåíèå íà ñúâìåñòíîòî ïàðòíüîðñòâî è óñèëèÿ, êàòî å îñèãóðåí ôèíàíñîâ ðåñóðñ â ðàçìåð íà 36 ìëí. ëâ. çà ðåàëèçàöèÿòà íà 38 ïðîåêòà. Òå ñà ïî äâå ïðîãðàìè â îáëàñòòà íà èíòåãðèðàíîòî óïðàâëåíèå íà ìîðñêèòå è âúòðåøíèòå âîäè è íà áèîðàçíîîáðàçèåòî è åêîñèñòåìèòå. Èçïúëíåíèåòî íà ïðîãðàìèòå å ïîäïîìîãíàëî ÌÎÑÂ ïðè ïðèëàãàíåòî íà ïîëèòèêèòå çà óïðàâëåíèå íà âîäèòå è èíòåãðèðàíîòî óïðàâëåíèå íà ðåñóðñèòå îò ìîðñêèòå è âúòðåøíèòå âîäè, êàêòî è çà ïîäðîáåí ìîíèòîðèíã íà ìîðñêèòå âîäè. Ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè îò ÷àñò îò ïðîåêòèòå ñà äîïðèíåñëè çà àêòóàëèçèðàíå íà ïðîãðàìèòå îò ìåðêè, çàëîæåíè â ïëàíîâåòå çà óïðàâëåíèå íà ðå÷íèòå áàñåéíè.
Ìèíèñòúð Äèìîâ êàçà, ÷å å áèëî ïîñòàâåíî íà÷àëîòî íà ñèñòåìà çà ðàííî ïðåäóïðåæäåíèå çà ðèñê îò íàâîäíåíèÿ íà íÿêîè îò óÿçâèìèòå îáùèíè â Áúëãàðèÿ. Ðàçðàáîòåíà å è óíèêàëíà çà ðåãèîíà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà èíòåãðèðàíî óïðàâëåíèå íà êðàéáðåæíèòå çîíè è ïðåâåíöèÿ è ïðåîäîëÿâàíå íà ïîñëåäñòâèÿòà îò íåôòåíè ðàçëèâè. "Íàöèîíàëíàòà ãåîèíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà âîäèòå êàòî åäèí îò íàé-âàæíèòå èíñòðóìåíòè çà óïðàâëåíèå íà âîäèòå áåøå èçöÿëî àêòóàëèçèðàíà“, êàçà Äèìîâ. È äîáàâè, ÷å ñà îáó÷åíè íàä 600 äîáðîâîëöè ïî íàáëþäåíèå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî è âúâåæäàíå äàííè â èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà â ñåêòîðà. Ìèíèñòúðúò äîáàâè, ÷å å èçðàáîòåí è èíòåãðèðàí íîâ ìîäåë çà èíâàçèâíèòå ÷óæäè âèäîâå è åêîñèñòåìíèòå óñëóãè â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà íàáëþäåíèå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî. Èçãðàäåíà å è íàöèîíàëíà ìåòîäîëîãèÿ çà áèîôèçè÷íà îöåíêà íà åêîñèñòåìèòå ó íàñ è ñúñòàâåíèòå îò òÿõ óñëóãè. Êàðòèðàíè è îöåíåíè ñà âñè÷êè 9 òèïà åêîñèñòåìè â Áúëãàðèÿ è åêîëîãè÷íèòå óñëóãè. êîèòî òÿ ïðåäñòàâÿ â ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñòðàòåãèÿòà çà áèîðàçíîîáðàçèå íà ÅÑ 20-20. Ñúçäàäåíè ñà è ïðîåêòè çà ñòðàòåãè÷åñêè íîðìàòèâíè äîêóìåíòè. "Åôåêòèâíîòî óïðàâëåíèå íà åêîëîãè÷íîòî áîãàòñòâî íà Áúëãàðèÿ, êîåòî îñòàâÿ ñòðàíàòà íè íà âîäåùà ïîçèöèÿ ïî îòíîøåíèå íà âîäíèòå ðåñóðñè è áèîðàçíîîáðàçèåòî, âñå ïîâå÷å èçèñêâà óñòîé÷èâî èçïîëçâàíå íà åêîñèñòåìèòå, îñèãóðÿâàùî â îïòèìàëíà ñòåïåí ñåãàøíèòå è áúäåùèòå ïîêîëåíèÿ“, çàÿâè Íåíî Äèìîâ.
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 3 ÷. è 59 ìèí.
+1
ïðåäè 6 ÷. è 20 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà