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29-годишен преби дете на детска площадка в Благоевград
Източник: Blagoevgrad24.bg 12:23 / 10.04.2018 Отпечатай Изпрати
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Около 14:05 часа на 7 април в 02РУ-Благоевград е получен сигнал от ЦСМП-Благоевград за пострадало момче след физическа саморазправа. От работещите по случая полицейски служители е установено, че пострадалото момче е на 10 години от гр.Благоевград, като на площадка за игра в ж.к.“Еленово“ в гр.Благоевград са му нанесени удари по лицето и тялото и ритник в областта на таза. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан извършителят на деянието Т.М./29г./ от гр.Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.









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Aнонимен
преди 9 ч. и 8 мин.
+2
 
 
Причина има.Явно това дете е плашило другите деца,вероятно !
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