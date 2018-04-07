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Áúëãàðèíúò áèë ñïåøíî îòêàðàí â áîëíèöà, íî ïî÷èíàë. Â äîìà ìó ïîëèöàèòå îòêðèëè 940 êëîíèðàíè êàðòè, òðè ëàïòîïà, ñêèìèðàùè óñòðîéñòâà, äâà äåêîäåðà, òðè ÷åòåöà íà êàðòè, äåâåò øïèîíñêè êàìåðè è åäíà ñêèìèðàùà êàðòà. Òåçè äîêàçàòåëñòâà ñà ïî-èçîáèëíè îò òåçè íà ïðåäèøíàòà çàëîâåíà ïðåñòúïíà áàíäà. "Èíñòàëèðàë å ñêèìèðàùè óñòðîéñòâà íà ìíîæåñòâî áàíêîìàòè â Òàíãåðàíã, Áàòàì, Éîãóàêàðòà, Ñîëî, Áàëè è Áàíäóíã," îáÿñíÿâà Àðãî. "Ïîìàãàë ìó å ìúæ ñ èíèöèàëè JS, êîéòî â ìîìåíòà å áåãëåö îò ïðàâîñúäèåòî." Ñïîðåä Àðãî, JS ñúùî áèë áúëãàðñêè ãðàæäàíèí, êîéòî äîñòàâÿë ñêèìèðàùèòå óñòðîéñòâà è äóáëèðàë êàðòèòå.
Ãåîðãè å çàâúðøèë Ñïîðòíîòî ó÷èëèùå "Âàñèë Ëåâñêè" â ãðàäà ïîä òåïåòàòà è áå çàêëåò ïðèâúðæåíèê íà Ëîêîìîòèâ Ïëîâäèâ è Þâåíòóñ.
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