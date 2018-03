Das Weltschmerz Duett с участие на “Blagoevgrad Blues & Jazz" 2018

© Das Weltschmerz Duett ще вземе участие в IV издание на Международния фестивал "Blagoevgrad Blues & Jazz"2018. Веселин Веселинов – Еко и Милен Кукошаров обединени в общ музикален проект ще заместят носителя на множество награди, джаз музикант, композитор, аранжор, пианист Милчо Левиев. За съжаление на публиката и неговите почитатели, Милчо Левиев е възпрепятстван да участва поради здравословни проблеми.



Програмата за фестивала запазва своя първоначален вариант, но с участието на двамата утвърдени и значими джаз музиканти в страната. Съвместният им проект "ImproviSatie" доби голямо значение сред почитателите на този стил музика. В него, басистът Веселин Веселинов-Еко и пианистът Милен Кукошаров, развиват своя импровизаторски и аранжорски талант върху отбрани пиеси на френския композитор и пианист Ерик Сати- представител на авандагрдизма от началото на 20 век.



Първата фестивална вечер на "Blagoevgrad Blues & Jazz"2018, която започва от 19.00 часа днес / 30 март/ в зала "Орфей“ на парк "Македония“, ще бъде открита от младия, талантлив и вече със свой собствен бенд изпълнител от Благоевград, Лъчезар Кацарски. Той е подготвил музикална палитра, която да зареди публиката и да я върне в началото на най- доброто от джаз музиката през един млад поглед. На сцената след това музикалната щафета ще поемат музикантите от Das Weltschmerz Duett. Кулминацията на вечерта ще бъде изградена от джаз дамата Йълдъз Ибрахимова и Биг Бенд- Благоевград. "Царицата на джаза“ Йълдъз Ибрахимова ще изненада публиката с няколко джазирани арии. Няма да липсват и познати джаз стандарти като "All of me", “Black coffee". Борис Янев обеща на публиката да чуе и най- доброто изпълнение на "Summer time".



“Blagoevrgad Blues & Jazz"2018 продължава и в събота/ 31 март/ от 19.00 часа в зала "Орфей“ на парк "Македония“. На една сцена ще излязат Влатко Стефановски, Кели Ръкър и София Блус бенд с Васко Кръпката. Желаещите да станат част от блус и джаз събитието, могат да закупят билети и карти и в деня на концертите от каса, пред залата.