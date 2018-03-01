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Великденски добавки за пенсионерите вероятно ще има и тази година
Източник: Blagoevgrad24.bg 12:24 / 23.03.2018 Отпечатай Изпрати
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Държавата и тази година по всяка вероятност ще раздаде великденски добавки към пенсиите, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по БНТ. Великденските надбавки ще се обсъждат на предстоящото заседание на Министерски съвет. "Надявам се, че ще бъде взето решение за изплащане на великденски надбавки. Конкретните параметри на това решение ще бъдат обсъждани на заседанието", поясни Петков. Позицията на министерството е да се запази обхвата и размера на великденските добавки, които ще се изплащат на пенсионерите, до установената линия на бедност, каза още социалният министър.




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Ний, пинсьонеритя, смя дуволни и на два лефа надбафка, рече баба Гицка от Горно Нанадолнище...
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