Блус и джаз величия от световна класа ще се включват в "Blagoevgrad Blues and Jazz 2018"

© Блус и джаз величия от световна класа ще се включват в четвъртото издание на единствения по рода си Международен фестивал "Blagoevgrad Blues and Jazz 2018". Фестивалът ще се проведе на 30 и 31 март в зала "Орфей“, парк "Македония“, а началото на концертите ще бъде от 19:00 часа.



Програмата за фестивала бе обявена днес на официална пресконференция от заместник- кмета по култура и хуманитарни дейности на Община Благоевград Христина Шопова, артистичния директор на фестивала Васил Георгиев- Васко Кръпката и диригента на Биг Бенд- Благоевград Борис Янев. "Стана традиция в края на месец март "Blagoevgrad Blues & Jazz"фестивал да тръгва към сърцата на публиката. С него поставяме началото и на Пролетен фестивал на изкуствата, който ще приключи през юни с "Франкофоли“. Предстоят поредица от фестивали, които се наложиха. След първото успешно издание на "Blagoevgrad Blues & Jazz" през 2015 година, фестивалът тръгна приятелски, от хора със сърце, обичащи блуса и джаза.Доказа се като много добра платформа за среща на добри музиканти и изпълнители, а след 2015 г. започна и международното участие“, каза зам. – кметът Христина Шопова. Тя припомни едни от емблематичните имена, които взеха участие във фестивала до сега- Биг Мама Монтсе, Систър Марион, Делта Руустърс, носителят на Грами Sugar Blue, динамичната група от Унгария- Soulful band и други. "Тази година програмата е много специална и най- силната досега. Тук е мястото да поздравя всички, които участваха в селекцията и организацията. Очакват ни много силни две вечери и големи имена. Подготвили сме изненади за публиката. За първа година мястото на провеждане на фестивала ще бъде зала "Орфей“ в парк "Македония“, което сме сигурни, че ще предложи повече възможности за публика, за общуване, създаване на фестивална атмосфера“, допълни заместник- кметът Христина Шопова и отправи покана към почитателите на блус и джаз музиката да станат част от четвъртото поредно издание на фестивала, който няма аналог - "Blagoevgrad Blues and Jazz 2018". Билети и карти могат да бъдат намерени на касата на зала "Пейо Яворов“, както и в мрежата на Eventim.



Васил Георгиев- Васко Кръпката и диригентът на Биг Бенд- Благоевград Борис Янев представиха и участниците в двете фестивални вечери. "Тази години "Милчо Левиев на 80 години- легендата, гуруто на българският джаз, Йълдиз Ибрахимова, Влатко Стефановски, имаме дебют на млад благоевградски музикант, който най- после създаде своя група и песни и вярвам,че много скоро това момче ще бъде известно в цяла България- Лъчо Кацарски“, каза Васко Кръпката. Той представи още двата големи Биг Бенда на България- Биг Бенд на Българско национално радио и Биг Бенд- Благоевград. Не бе пропусната и "малката- голяма хармоника“, както я нарече Васко Кръпката и която пристига от Флорида- Кели Ръкър. За София Блус бенд, Васко Кръпката издаде, че това са софийски блус музиканти. Диригентът на Биг Бенд- Благоевград Борис Янев допълни, че "Царицата на джаза“ Йълдъз Ибрахимова ще изненада публиката с няколко джазирани арии. Няма да липсват и познати джаз стандарти като "All of me", “Black coffee". Борис Янев обеща на публиката да чуе и най- доброто изпълнение на "Summer time".