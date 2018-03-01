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|Îïàñíî! Ïèøìàí ìàéñòîð õâúðëÿ ìåáåëè îò ïðîçîðåöà íà ïåòèÿ åòàæ â Äåâíÿ
Áëàãîäàðåíèå íà "õèòðàòà" òàêòèêà íà ïèøìàí ìàéñòîðà – äà èçõâúðëÿ íåïîòðåáíèòå âåùè ïðåç ïðîçîðåöà íà ïåòèÿ åòàæ, â íåäåëíèÿ äåí êðàé áëîê ¹4 ñå å îáðàçóâàëî íåðåãëàìåíòèðàíî äåïî çà áèòîâè îòïàäúöè.
Èñòèíñêè êúñìåò å, ÷å ïðè îñâîáîæäàâàíåòî íà ìàñèâíèòå âåõòîðèè íå ñà ïîñòðàäàëè ñëó÷àéíè ìèíóâà÷è.
Äåÿíèåòî íà íåèçâåñòíèÿ çàñåãà èçâúðøèòåë ïðåäñòàâëÿâà ãðóáî íàðóøåíèå íà Íàðåäáàòà çà îáùåñòâåíèÿ ðåä. Èíñïåêòîðèòå íà Îáùèíà Äåâíÿ íå ñàìî ùå ñàíêöèîíèðàò "äîáðèÿ ñòîïàíèí", íî è ùå ìó èçäàäàò ïðåäïèñàíèå äà èçâîçè ñòðóïàíèÿ áîêëóê òàì, êúäåòî ìó å ìÿñòîòî.
Êîìåíòàðè (3)
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