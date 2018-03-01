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Èçïúëíèòåëêàòà ðàçêàçà íàäúëãî è íàøèðîêî çà ïðåèìóùåñòâàòà íà "Îðãàçúì øîò“-à è ïðåäëîæè íà Ìèëåí Öâåòêîâ äà ñå ïîäëîæè íà ñúùèÿ. "Èìà òàêàâà èíòåðâåíöèÿ è çà ìúæå“, ñïîäåëè ïðåç óñìèâêà òÿ. Âîäåùèÿò áåøå âòðåùåí îò íîâèíàòà, íî èçãëåæäàøå âèäèìî çàèíòåðåñîâàí Òîé äîáàâè, ÷å ùå ïîìèñëè íàä ïðîöåäóðàòà, íî ìåæäóâðåìåííî ïðåäëîæè íà Íàíñè ñâîèòå óñëóãè, àêî èìà íåäîñòèã â ñåêñóàëåí ïëàí.




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