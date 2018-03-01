ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Íàíñè âòðåùè Ìèëåí Öâåòêîâ, ïîäñêàçà ìó êàê äà èìà ïîâå÷å îðãàçìè
Ñúâñåì íàñêîðî Íàíñè ñå ïîäëîæèëà íà ïðèìàìëèâàòà èíòåðâåíöèÿ, êîÿòî å õèò ñðåä áîãàòèòå è èçâåñòíèòå çàä îêåàíà. Ïðîöåäóðàòà òåïúðâà íàâëèçà â Áúëãàðèÿ è ïðåäñòîè äà ñå íàëîæè ñðåä ðîäíèòå çâåçäè.
Èçïúëíèòåëêàòà ðàçêàçà íàäúëãî è íàøèðîêî çà ïðåèìóùåñòâàòà íà "Îðãàçúì øîò“-à è ïðåäëîæè íà Ìèëåí Öâåòêîâ äà ñå ïîäëîæè íà ñúùèÿ. "Èìà òàêàâà èíòåðâåíöèÿ è çà ìúæå“, ñïîäåëè ïðåç óñìèâêà òÿ. Âîäåùèÿò áåøå âòðåùåí îò íîâèíàòà, íî èçãëåæäàøå âèäèìî çàèíòåðåñîâàí Òîé äîáàâè, ÷å ùå ïîìèñëè íàä ïðîöåäóðàòà, íî ìåæäóâðåìåííî ïðåäëîæè íà Íàíñè ñâîèòå óñëóãè, àêî èìà íåäîñòèã â ñåêñóàëåí ïëàí.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 157
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/27 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 4 ÷. è 28 ìèí.
+1
ïðåäè 5 ÷. è 54 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà