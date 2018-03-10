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|Ïàòàêëàìà! Àìè àêî è Ïëúõà èìàøå îðúæèå?
Òîé êàòåãîðè÷íî ñå èçêàçà çà îãðàíè÷àâàíå íà âúçìîæíîñòòà ãðàæäàíèòå äà ïîëó÷àâàò îðúæèå ñ öåë ëè÷íà îõðàíà. "Êúì ìîìåíòà ðåãèñòðèðàíèòå çàêîííè îãíåñòðåëíè îðúæèÿ â Áúëãàðèÿ ñà îêîëî 350 000. Îò òÿõ 125 000 ñà çà ñàìîçàùèòà. Êîëêî ñà íåçàêîííèòå íèêîé íå çíàå", ïîÿñíè Ìèêîâ.
Ïðåç 1997 ã. Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îòìåíÿ øåñò òî÷êè â Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, êîèòî òîãàâà ðàçøèðÿâàò íåèçáåæíàòà îòáðàíà. Ñïîðåä Ìèêîâ òîãàâà Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä ïðàâèëíî å îòìåíèë òåçè äîïúëíåíèÿ â ÍÊ. Òîé çàñòúïè òåçàòà, ÷å íà ïúðâî ìÿñòî å ÷îâåøêèÿò æèâîò è ðàçøèðÿâàíåòî íà íåèçáåæíàòà îáðàíà íÿìà äà ðåøè ïðîáëåìèòå íà ïðåñòúïíîñòòà.
"Äúðæàâàòà òðÿáâà äà êàæå ÿñíî "Àç ãàðàíòèðàì ïðàâàòà íà ãðàæäàíèòå, à íå ïðèíóæäàâàì ãðàæäàíèòå äà ñå âúîðúæàâàò è ïðåâúîðúæàâàò. Â ñòðàíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâà ìàñîâî îðúæèå è åäâà ëè íå ñå ïðîïàãàíäèðà çàêóïóâàíåòî íà îðúæèå çà ñàìîçàùèòà, ñëó÷àèòå íà óïîòðåáà çà ìàñîâè óáèéñòâà ñà ìíîãî ÷åñòè. Òîåñò Åâðîïà âúðâè â ñúâñåì äðóãà ïîñîêà. Çàðàäè òåðîðèçìà â ìîìåíòà èìà åâðîïåéñêà äèðåêòèâà, êîÿòî ñèëíî îãðàíè÷àâà ïðèòåæàâàíåòî íà àâòîìàòè÷íè îðúæèÿ, êúñè, îò òèïà íà "Ñêîðïîèí" è "Óçè", ñ êîèòî ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò òåðîðèñòè÷íè àêòîâå. À íèå â òîçè ìîìåíò ñ ïîñëàíèÿòà íà ïîëèòèöèòå îò íàé-âèñîêî ðàâíèùå êàçâàìå íà íàðîäà äà ñå âúîðúæàâà", ïîñî÷è Ìèõàèë Ìèêîâ.
Ïî êàçóñà ñ ëåêàðÿ â Ïëîâäèâ òîé ïîñòàâè ñëåäíàòà ãëåäíà òî÷êà: "Êàêâî ùåøå äà ñòàíå, àêî è Äæèâèçîâ èìàøå íåçàêîííî îðúæèå? Òîé ñúùî èìà ïðàâî íà íåèçáåæíà îòáðàíà. Êîãàòî ïîïèòàõ ñòóäåíòèòå òîâà, òå îòãîâîðèõà, ÷å ùå ñòàíå "ïàòàêëàìà". Òîâà ëè èñêàìå? Äà ñå ãúðìÿò õîðàòà ñ íàãëàñàòà, ÷å ñå îòáðàíÿâàò?"
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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