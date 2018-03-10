Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ïàòàêëàìà! Àìè àêî è Ïëúõà èìàøå îðúæèå?
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 15:45 / 10.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Blagoevgrad24.bg
Íàêàçàòåëíèÿò êîäåêñ è â ìîìåíòà äàâà âúçìîæíîñò ãðàæäàíèòå äà ñå çàùèòàâàò è äà ñå îòáðàíÿâàò ïðè íàïàäåíèå â äîìà èëè ñðåùó ëè÷íîñòòà. Òîâà îáÿñíè â ïðåäàâàíåòî "Ñåäìèöàòà" ïî "Äàðè"ê àñèñòåíòúò ïî íàêàçàòåëíî ïðàâî â Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò, áèâø ïðåäñåäàòåë íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è áèâø ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ìèõàèë Ìèêîâ.
 
Òîé êàòåãîðè÷íî ñå èçêàçà çà îãðàíè÷àâàíå íà âúçìîæíîñòòà ãðàæäàíèòå äà ïîëó÷àâàò îðúæèå ñ öåë ëè÷íà îõðàíà. "Êúì ìîìåíòà ðåãèñòðèðàíèòå çàêîííè îãíåñòðåëíè îðúæèÿ â Áúëãàðèÿ ñà îêîëî 350 000. Îò òÿõ 125 000 ñà çà ñàìîçàùèòà. Êîëêî ñà íåçàêîííèòå íèêîé íå çíàå", ïîÿñíè Ìèêîâ. 

Ïðåç 1997 ã. Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îòìåíÿ øåñò òî÷êè â Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, êîèòî òîãàâà ðàçøèðÿâàò íåèçáåæíàòà îòáðàíà. Ñïîðåä Ìèêîâ òîãàâà Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä ïðàâèëíî å îòìåíèë òåçè äîïúëíåíèÿ â ÍÊ. Òîé çàñòúïè òåçàòà, ÷å íà ïúðâî ìÿñòî å ÷îâåøêèÿò æèâîò è ðàçøèðÿâàíåòî íà íåèçáåæíàòà îáðàíà íÿìà äà ðåøè ïðîáëåìèòå íà ïðåñòúïíîñòòà.

"Äúðæàâàòà òðÿáâà äà êàæå ÿñíî "Àç ãàðàíòèðàì ïðàâàòà íà ãðàæäàíèòå, à íå ïðèíóæäàâàì ãðàæäàíèòå äà ñå âúîðúæàâàò è ïðåâúîðúæàâàò. Â ñòðàíèòå, â êîèòî ñå ïðîäàâà ìàñîâî îðúæèå è åäâà ëè íå ñå ïðîïàãàíäèðà çàêóïóâàíåòî íà îðúæèå çà ñàìîçàùèòà, ñëó÷àèòå íà óïîòðåáà çà ìàñîâè óáèéñòâà ñà ìíîãî ÷åñòè. Òîåñò Åâðîïà âúðâè â ñúâñåì äðóãà ïîñîêà. Çàðàäè òåðîðèçìà â ìîìåíòà èìà åâðîïåéñêà äèðåêòèâà, êîÿòî ñèëíî îãðàíè÷àâà ïðèòåæàâàíåòî íà àâòîìàòè÷íè îðúæèÿ, êúñè, îò òèïà íà "Ñêîðïîèí" è "Óçè", ñ êîèòî ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò òåðîðèñòè÷íè àêòîâå. À íèå â òîçè ìîìåíò ñ ïîñëàíèÿòà íà ïîëèòèöèòå îò íàé-âèñîêî ðàâíèùå êàçâàìå íà íàðîäà äà ñå âúîðúæàâà", ïîñî÷è Ìèõàèë Ìèêîâ.

Ïî êàçóñà ñ ëåêàðÿ â Ïëîâäèâ òîé ïîñòàâè ñëåäíàòà ãëåäíà òî÷êà: "Êàêâî ùåøå äà ñòàíå, àêî è Äæèâèçîâ èìàøå íåçàêîííî îðúæèå? Òîé ñúùî èìà ïðàâî íà íåèçáåæíà îòáðàíà. Êîãàòî ïîïèòàõ ñòóäåíòèòå òîâà, òå îòãîâîðèõà, ÷å ùå ñòàíå "ïàòàêëàìà". Òîâà ëè èñêàìå? Äà ñå ãúðìÿò õîðàòà ñ íàãëàñàòà, ÷å ñå îòáðàíÿâàò?"




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 30
10.03.2018 »
10.03.2018 »
09.03.2018 »
09.03.2018 »
09.03.2018 »
08.03.2018 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/5 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+1
 
 
Ìèðî, ñàìî ìàíãàëèòå çàùèòàâàò êðàäöèòå ! Ñèãóðíî è òè ñè òàêàâà êðàäëèâà ìàíãàëêà !
+1
 
 
Àìè àêî áàáà áåøå ìúæêà? - Ùåøå äà èìà "äðúæêà"!ðŸ˜• Ñòèãà ñòå òúðñèëè îïðàâäàíèå çà õëàäíîêðúâíî óáèéñòâî! Äâóìåòðîâ äîêòîð - áîêñüîð, ñðåùó 1.65 öèãàíèí... Áîíóñ çà äîêòîðà - íåçàêîíåí ïèùîâ!
+1
 
 
Ùåøå äà èìà äóåëðŸ˜‚ïî ðîìàíà ×åðâåíî è ×åðíî õõõõõéðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ‘ŠâœŒ
+1
 
 
Òîçè å äåôîðìèðàí îò êîìóíèçìà. Ïëúõ÷î âëÿçúë ó ÷óæäîòî äà ãðàáè, îáà÷å "Òîé ñúùî èìà ïðàâî íà íåèçáåæíà îòáðàíà." Ñåðèîçíî...?!? :)
+3
 
 
×åðâåíèÿ ïå*àë Ìèêîâ äà íå ñå èçêàçâà íåïîäãîòâåí...öèãàíèíà àêî çíàåøå,÷å äîêòîðà èìà îðúæèå äàëè ùåøå äà áúäå òàì ïðåç íîùòà??? Âñåêè êàòî çíàå,÷å îòñðåùà ÷îâåêà ìîæå äà å âúîðúæåí è èìà ïðàâî íà ñàìîîòáðàíà ùå ñå çàìèñëè äàëè äà ãî íàïàäíå!!!
+4
 
 
"...Òîâà ëè èñêàìå? Äà ñå ãúðìÿò õîðàòà ñ íàãëàñàòà, ÷å ñå îòáðàíÿâàò?" Çàìèñëèõ ñå: äàëè... è ò.í. È ñ óæàñ çà ñàìàòà ñåáå ñè óñòàíîâèõ, ÷å "Äà, èñêàì òåçè õîðà, äåòî "ñ íàãëàñàòà", äà ñå ãúðìÿò ÂÇÀÈÌÍÎ, äîêàòî íå íàìàëåÿò ïîä íèâîòî "êðèòè÷åñêà áðîéêà!" À ïîñëå çàïî÷âàìå áîðáà çà ÍÎÂÈ, ×ÈÑÒÈ çàêîíè! Äúðæàâàòà - ñìå íèå! À íå ñà 240-òå "íåáîæèòåëè" è îáñëóæâàùèÿ òÿõ ïåðñîíàë...
+3
 
 
Ìèêîâ,Ìèêîîâ, îòêúäå ãî èçêàðà òîëêîâà àêúë,äà òè ñå ÷óäè ÷îâåê!
+1
 
 
Àêî èìàøå îðúæèå è áåøå ãðúìíàë äîêòîðà íèêîé íÿìàøå äà ãî òúðñè, ùåøå äà å ïðîñòî òðàãåäèÿ. Ñåãà, êîãàòî äîêòîðà îáåçïàðàçèòè å ïðåñòúïëåíèå.
+3
 
 
Àìè íÿìà çàùîòî è çàêîíè íÿìà. À çàùî íå ñå ãîâîðè çà òîâà ÷å å ñ äåâåò ïðèñúäè íà ñâîáîäà? Íàëè ãëåäàìå ôàêòèòå? Êîé ãî å ïóñíàë? Íåãîâèÿò óáèåö å òîçè êîéòî íå ãî å âêàðàë â çàòâîðà.
+2
 
 
Çà òîâà ðåøåíèåòî å íåçàêîííî îðúæèå!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Îòêðèõà òðóï íà ìúæ
140 ãîäèíè îò Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðè â çàëà, 2018 ãîäèíà
Åëåêòðîííî òàêñóâàíå â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: