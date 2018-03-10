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|Ó÷åíèöè: Äà áúäå ëè îñúäåí ÷îâåê, îòíåë æèâîò â çàùèòà íà ñåìåéñòâîòî ñè?
Ìàãèñòðàòúò å ïîñî÷èë, ÷å ñúäúò å òîçè, êîéòî ùå ðåøè äàëè å âèíîâåí ìåäèêúò è êàêâî äà å íàêàçàíèåòî ìó. "Îáùåñòâîòî ïîëó÷àâà èíôîðìàöèÿ îò ìåäèèòå, íî çà äà áúäå ïðîèçíåñåíî ñúäåáíî ðåøåíèå, å íåîáõîäèìî âðåìå, äîêàçàòåëñòâà è ôàêòè, êîèòî ñúäúò äà èçñëåäâà è àíàëèçèðà", îòâúðíàë å ñúäèÿ Éîñèôîâ íà ó÷åíèöèòå.
Òîé å öèòèðàë òåêñòîâåòå îò Êîíñòèòóöèÿòà, ñïîðåä êîèòî âñÿêî ïîñåãàòåëñòâîòî âúðõó ÷îâåøêèÿ æèâîò ñå íàêàçâà êàòî íàé-òåæêî ïðåñòúïëåíèå, à îáâèíÿåìèÿò ñå ñìÿòà çà íåâèíåí äî óñòàíîâÿâàíå íà ïðîòèâíîòî ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà. "Âñåêè ñëó÷àé òðÿáâà äà ñå ðàçãëåæäà ìíîãî âíèìàòåëíî è ïðåöèçíî, çà äà ñå óñòàíîâè èñòèíàòà", ïîä÷åðòàë å ëåêòîðúò.
Ñúäèÿ Ðóìåí Éîñèôîâ å ïðåäñòàâèë ïðåä äåñåòîêëàñíèöèòå òåêñòîâåòå îò îñíîâíèÿ çàêîí íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ðàçÿñíèë å ñìèñúëà îò ñúùåñòâóâàíåòî íà òðèòå âëàñòè è íåîáõîäèìîñòòà îò áàëàíñ ìåæäó òÿõ. Òîé å ðàçêàçàë íà àóäèòîðèÿòà ëþáîïèòíè ôàêòè îò èñòîðèÿòà íà êîíñòèòóöèîíàëèçìà ïî ñâåòà.
Ëåêöèÿòà ïðåä ó÷åíèöèòå îò ÏÃÐÅ "Ã.Ñ.Ðàêîâñêè" å ÷àñò îò Îáðàçîâàòåëíàòà ïðîãðàìà" Ñúäåáíàòà âëàñò - èíôîðìèðàí èçáîð è ãðàæäàíñêî äîâåðèå. Îòâîðåíè ñúäèëèùà è ïðîêóðàòóðè", êîÿòî ñå ðåàëèçèðà ñúâìåñòíî ìåæäó ÂÑÑ è ÌÎÍ è öåëè ïîâèøàâàíå ïðàâíàòà êóëòóðà íà ìëàäèòå õîðà, ñúîáùèõà îò Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.
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