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Ó÷åíèöè: Äà áúäå ëè îñúäåí ÷îâåê, îòíåë æèâîò â çàùèòà íà ñåìåéñòâîòî ñè?
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 13:39 / 10.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Òðÿáâà ëè äà áúäå îñúäåí ÷îâåê, îòíåë æèâîò â çàùèòà íà ñåìåéñòâîòî ñè"? Òîçè âúïðîñ ñà ïîñòàâèëè ó÷åíèöèòå îò 10 "à" êëàñ íà áóðãàñêàòà Ãèìíàçèÿòà çà èçó÷àâàíå íà ðîìàíñêè åçèöè ïðåä ñúäèÿ Ðóìåí Éîñèôîâ îò Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä Áóðãàñ ïî âðåìå íà îòêðèò óðîê ïî ïðàâî. Ãèìíàçèñòèòå ñà íàñî÷èëè ðàçãîâîðà êúì  íàøóìåëèÿ ñëó÷àé ñ ïëîâäèâñêèÿ ëåêàð, êîéòî çàñòðåëÿ êðàäåö. Òå ñà ñå ïîçîâàëè íà èíôîðìàöèÿòà îò ìåäèèòå è ñà ïîïèòàëè ñúäèÿ Éîñèôîâ êàê áè ïðèêëþ÷èë ïîäîáåí êàçóñ.

Ìàãèñòðàòúò å ïîñî÷èë, ÷å ñúäúò å òîçè, êîéòî ùå ðåøè äàëè å âèíîâåí ìåäèêúò è êàêâî äà å íàêàçàíèåòî ìó. "Îáùåñòâîòî ïîëó÷àâà èíôîðìàöèÿ îò ìåäèèòå, íî çà äà áúäå ïðîèçíåñåíî ñúäåáíî ðåøåíèå, å íåîáõîäèìî âðåìå, äîêàçàòåëñòâà è ôàêòè, êîèòî ñúäúò äà èçñëåäâà è àíàëèçèðà", îòâúðíàë å ñúäèÿ Éîñèôîâ íà ó÷åíèöèòå.

Òîé å öèòèðàë òåêñòîâåòå îò Êîíñòèòóöèÿòà, ñïîðåä êîèòî âñÿêî ïîñåãàòåëñòâîòî âúðõó ÷îâåøêèÿ æèâîò ñå íàêàçâà êàòî íàé-òåæêî ïðåñòúïëåíèå, à îáâèíÿåìèÿò ñå ñìÿòà çà íåâèíåí äî óñòàíîâÿâàíå íà ïðîòèâíîòî ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà. "Âñåêè ñëó÷àé òðÿáâà äà ñå ðàçãëåæäà ìíîãî âíèìàòåëíî è ïðåöèçíî, çà äà ñå óñòàíîâè èñòèíàòà", ïîä÷åðòàë å ëåêòîðúò.

Ñúäèÿ Ðóìåí Éîñèôîâ å ïðåäñòàâèë ïðåä äåñåòîêëàñíèöèòå òåêñòîâåòå îò îñíîâíèÿ çàêîí íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ðàçÿñíèë å ñìèñúëà îò ñúùåñòâóâàíåòî íà òðèòå âëàñòè è íåîáõîäèìîñòòà îò áàëàíñ ìåæäó òÿõ. Òîé å ðàçêàçàë íà àóäèòîðèÿòà ëþáîïèòíè ôàêòè îò èñòîðèÿòà íà êîíñòèòóöèîíàëèçìà ïî ñâåòà.

Ëåêöèÿòà ïðåä ó÷åíèöèòå îò ÏÃÐÅ "Ã.Ñ.Ðàêîâñêè" å ÷àñò îò Îáðàçîâàòåëíàòà ïðîãðàìà" Ñúäåáíàòà âëàñò - èíôîðìèðàí èçáîð è ãðàæäàíñêî äîâåðèå. Îòâîðåíè ñúäèëèùà è ïðîêóðàòóðè", êîÿòî ñå ðåàëèçèðà ñúâìåñòíî ìåæäó ÂÑÑ è ÌÎÍ è öåëè ïîâèøàâàíå ïðàâíàòà êóëòóðà íà ìëàäèòå õîðà, ñúîáùèõà îò Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä.




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Aíîíèìåí
íà 10.03.2018 ã.
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Òðÿáâàëî å äà ãî ïîêàíè äà âëåçå,äà ãî ïî÷åðïè,äà ãî ïîïèòà,êàêâî ñè å õàðåñúë,äà ìó ïîìîãíå äà ãî ñúáåðå è îïàêîâà è äà ãî ïîïèòà äàëè å ñ êîëà...Àêî ñëó÷àéíî,íå å,äà ìó ïîðú÷à òàêñè,è àêî íÿìà ïàðè,äà ìó ãî ïëàòè.Àêî ìíîãî áúðçà,äà ãî îòêàðà ñ êîëàòà ñè,à ïîñëå äà ìó ÿ ïðåäîñòàâè,çà ëè÷íî ïîëçâàíå...Äà ìó áëàãîäàðè,çà ïîñåùåíèåòî,äà ìó ñå èçâèíè,÷å çà â ìîìåíòà,ñàìî òîâà ïðèòåæàâà,è äà ãî ïîìîëè,ñëåäâàùèÿ ïúò,äà ãî ïðåäóïðåäè çà äà ìîæå,äà èçòåãëè ïàðè èëè äà âçåìå íà êðåäèò,ñ öåê äà ãî îùàñòëèâè...
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Åäèí ìàíãàë ïî-ìàëêî. Íàöèîíàëåí ãåðîé å äîêòîðúò.
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