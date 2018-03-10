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|Áðóòàëíè îáèäè êúì Áúëãàðèÿ â ðóñêè åôèð!
Â ïðåäàâàíåòî ó÷àñòâàõà Ñåìüîí Áàãäàñàðîâ, äèðåêòîð íà Öåíòúðà çà ïðîó÷âàíå íà ñòðàíèòå îò Áëèçêèÿ èçòîê è Öåíòðàëíà Àçèÿ, Íèêîëàé Ðèáàêîâ, çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ïàðòèÿ "ßáëîêî", Ìèõàèë Âåëåð, ïèñàòåë ôèëîñîô, ïðîô. Âèòàëèé Òðåòÿêîâ, ïðîôåñîð, äåêàí íà Âèñøåòî òåëåâèçèîííî ó÷èëèùå êúì ÌÃÓ, Âëàäèìèð Ñåðãèåíêî, ïðåäñåäàòåë íà Ãåðìàíñêèÿ ñúþç íà ïèñàòåëèòå çà ìåæäóíàöèîíàëíî ñúãëàñèå, Ñåðãåé Ìèõååâ, ïîëèòîëîã.
"Ãîñïîäèí ïðåçèäåíòúò (Ðàäåâ), êîéòî, êîãàòî áå èçáðàí, ó íàñ ìíîçèíà... (èìèòèðà ðúêîïëÿñêàíå). Ïðîðóñêè ïðåçèäåíò äîéäå. Çàùî? Çàùîòî å âîåíåí. Ñàìî ÷å òîé å ãåíåðàë îò áúëãàðñêèòå ÂÂÑ, çàâúðøèë àêàäåìèÿ íà ÂÂÑ â ÑÀÙ. È êàçà: "Çàùî ðåøèõòå, ÷å ñúì ïðîðóñêè? Àç ñúì ïðîàìåðèêàíñêè, ïðîíàòîâñêè, àç ñúì åäèíñòâåíèÿò áúëãàðñêè ëåòåö, ó÷èë â ÑÀÙ." Êàêâî èñêàòå? Òîçè ÷îâåê, àêî ìîæåì äà ãî ñëîæèì â êàâè÷êè, êîéòî ïðîäàäå ñâîÿòà âÿðà, ñâîÿ íàðîä, äà ñè ñïîìíè çà òåçè, êîèòî íàèñòèíà ñà çàãèâàëè çà íåãîâèÿ íàðîä?
Òà çà íåãî ñåãà èìà äðóãî áîæåñòâî - òîâà ñà ÑÀÙ êàòî ñòðàíà íà ñîäîìèòèòå, íà êîèòî òîé ñå ìîëè. Äðóãàòà ñòðàíà å Òóðöèÿ, ñ êîÿòî ñàìèòå òå... Ïðèÿòåëèòå èì âå÷å ñà äðóãè. Òîäîð Æèâêîâ, êîéòî ìåæäó âïðî÷åì áåøå êîìóíèñò, íî áúëãàðñêè ïàòðèîò, èìàøå äâàìà ïðèÿòåëè - ÑÑÑÐ èëè ãîëÿìà Ðóñèÿ è ðóñêèÿ íàðîä è Ãúðöèÿ. È ñåãà èìàò äâàìà - ñîäîìèòèòå àìåðèêàíöè è òóðöèòå, êîèòî ñà ãè êëàëè. Êàêâî èñêàòå îò òåçè äåãåíåðàòè, óïðàâíèöè íà Áúëãàðèÿ?", êàçâà Áàãäàñàðîâ.
Òîé å íàé-øóìåí è ÿðîñòåí îò âñè÷êè. Òîé çàÿâÿâà ïî âðåìå íà ïðåäàâàíåòî, ÷å å âðåìå áúëãàðñêèòå óïðàâíèöè äà áúäàò ñìåíåíè. Îò áúëãàðñêîòî âúíøíî ìèíèñòåðñòâî çàÿâèõà, ÷å âåäîìñòâîòî "íÿìà äà ïàäà íà íèâîòî íà òåçè àáñóðäíè è ïðîâîêàòèâíè èçêàçâàíèÿ â øîó ïðîãðàìè, ÷èÿòî öåë î÷åâèäíî å äà ïðåäèçâèêàò èíñòèòóöèîíàëíà ðåàêöèÿ".
Ñëåä ÷åñòâàíèÿòà íà 3-òè ìàðò íà Øèïêà ðóñêèÿò ïàòðèàðõ Êèðèë èìàøå ñðåùè ñ äâàìàòà íè äúðæàâíè ìúæå. Â êðàÿ íà âèçèòàòà ñè çàÿâè, ÷å ñè òðúãâà îãîð÷åí îò Áúëãàðèÿ çàðàäè íååäíîçíà÷íèòå ïîçèöèè, êîèòî å ïîëó÷èë çà ðîëÿòà íà Ðóñèÿ â Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. Áîéêî Áîðèñîâ áëàãîäàðè íà ðåäèöà ñòðàíè çà ó÷àñòèåòî íà òåõíè âîèíè â îñâîáîæäåíèåòî íè, êàêòî è Ðóìåí Ðàäåâ, êîéòî íà òúðæåñòâåíàòà çàðÿ ïðîâåðêà èçðàçè ïðèçíàòåëíîñòòà íà íàðîäà íè êúì âîéíèòå îò ìíîãî íàðîäè – ðóñíàöè, ðóìúíöè, ôèíëàíäöè, óêðàèíöè, áåëîðóñè, ïîëÿöè, ëèòîâöè, ñúðáè è ÷åðíîãîðöè è ìíîãî äðóãè, ïîëîæèëè êîñòè ïî áðàííèòå ïîëåòà íà Ðóñêî-òóðñêàòà îñâîáîäèòåëíà âîéíà çà Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. "Çà âñè÷êè òÿõ Áúëãàðèÿ å ïîñëåäåí äîì, òÿõ ïî÷èòàìå êàòî ñâîè ãåðîè“, êàçà äúðæàâíèÿò ãëàâà.
Íà îôèöèàëíèÿ ñàéò íà ðóñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà ñå ïîÿâè âèäåîçàïèñ íà îáðúùåíèåòî íà ðóñêèÿ ïàòðèàðõ Êèðèë êúì áúëãàðñêèÿ ïðåçèäåíò Ðóìåí Ðàäåâ ïðè òÿõíàòà ñðåùà íà 4 ìàðò â ïðåçèäåíòñòâîòî. Ïúðâî òîé îáÿñíÿâà, ÷å âúïðåêè íåæåëàíèåòî íà Åâðîïà, Ðóñèÿ ðåøàâà äà îñâîáîäè Áúëãàðèÿ. Ñëåä êàòî å çàãóáèëà Êðèìñêàòà âîéíà, êîÿòî öÿëà Åâðîïà âîäèëà ñðåùó Ðóñèÿ.
"Èñêàì äà âè êàæà ÿñíî, ÷å Áúëãàðèÿ å îñâîáîäåíà îò Ðóñèÿ. Íèòî îò Ïîëøà, íèòî îò Ëèòâà, íèòî îò äðóãè ñòðàíè, à îò Ðóñèÿ. È íà ìåí ìè áåøå òåæêî äà ñëóøàì âñè÷êèòå òåçè ïîçîâàâàíèÿ íà ó÷àñòèåòî íà äðóãè ñòðàíè â îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. Íèòî ïîëñêèÿò ñåéì, íèòî ëèòîâñêèÿò ñà âçåìàëè ðåøåíèå çà çàïî÷âàíå íà âîéíà ñðåùó Îñìàíñêà Òóðöèÿ. Íàäÿâàì ñå, ÷å ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ, êîèòî ñà òóê, ùå ÷óÿò è ùå ïðåäàäàò íà õîðàòà ðàçî÷àðîâàíèåòî íà ðóñêèÿ ïàòðèàðõ îò íåïðàâèëíàòà èñòîðè÷åñêà èíòåðïðåòàöèÿ íà ñúáèòèÿòà, ñâúðçàíè ñ îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ", êàçâà Êèðèë.
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