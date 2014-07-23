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Ìîäåðíèçèðàò áúëãàðñêèòå ëè÷íè äîêóìåíòè, ùå ñà îò íàé-íîâî ïîêîëåíèå
Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 12:55 / 07.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â çàêîíà çà áúëãàðñêèòå ëè÷íè äîêóìåíòè (ÇÁËÄ) áåøå ïðåäâèäåíî èçèñêâàíåòî îò 1 ÿíóàðè 2019 ã. åëåêòðîííèÿò íîñèòåë íà èíôîðìàöèÿ (ÅÍÈ) äà ñå âúâåäå è â äðóãè áúëãàðñêè ëè÷íè äîêóìåíòè (ÁËÄ) îò äâàòà òèïà - "ïàñïîðò" è "êàðòà". Îñâåí òîâà, ÇÁËÄ ðàçøèðè èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî ñëåäâà äà ñå çàïèñâà â ÅÍÈ. Íîâèòå èçèñêâàíèÿ êúì ÁËÄ íàëîæèõà èçìåíåíèå íà èäåéíèòå èì ïðîåêòè, îáõâàùàùè êàêòî ìàòåðèàëèòå, íåîáõîäèìè çà èçðàáîòêàòà è çàùèòàòà èì, òàêà è èçìåíåíèå íà íÿêîè ðåêâèçèòè è òÿõíîòî ðàçïîëîæåíèå â ñúîòâåòíèÿ äîêóìåíò.

Ðàáîòíà ãðóïà îò åêñïåðòè ñ ïðîôåñèîíàëåí îïèò â ñúçäàâàíå, èçïèòâàíå, èçïîëçâàíå è îöåíÿâàíå íèâîòî íà ñèãóðíîñò íà ÁËÄ, èçâúðøè àíàëèç íà åôåêòèâíîñòòà íà ñúùåñòâóâàùèòå çàùèòíè õàðàêòåðèñòèêè â ñåãà äåéñòâàùèòå îáðàçöè íà ÁËÄ, èçó÷åí áåøå îïèòúò è äîáðèòå ïðàêòèêè íà åâðîïåéñêè ñòðàíè ñ öåë ïîäîáðÿâàíå ñèãóðíîñòòà íà ÁËÄ. Êàòî ðåçóëòàò îò òîâà áÿõà èçáðàíè âèñîêîçàùèòåíè ìàòåðèàëè çà ïðîèçâîäñòâîòî íà ÁËÄ è íà çàùèòíèòå åëåìåíòè â òÿõ. Òåìàòà çà êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêîòî íàñëåäñòâî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ÁËÄ áå çàïàçåíà, êàòî ñå îáîãàòè ñ îáåêòè îò ñâåòîâíî, íàöèîíàëíî è ðåãèîíàëíî çíà÷åíèå, è ñå ìîäåðíèçèðà ñ íîâè ãðàôè÷íè, çàùèòíè òåõíèêè íà ïðåñúçäàâàíå.

Áúëãàðñêèòå ëè÷íè äîêóìåíòè òèï "ïàñïîðò" è òèï "êàðòà", îïðåäåëåíè â ÇÁËÄ, ùå ñúäúðæàò áåçêîíòàêòåí ÅÍÈ è àíòåíà, îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà íà ICAO Doc 9303 çà çàïèñ íà áèîìåòðè÷íè è ïåðñîíàëíè äàííè íà ïðèòåæàòåëÿ íà äîêóìåíòà, çàïèñ íà óäîñòîâåðåíèå çà åëåêòðîííà èäåíòè÷íîñò, ñúãëàñíî Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 910/2014 íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 23.07.2014 ã. çà åëåêòðîííàòà èäåíòèôèêàöèÿ è óäîñòîâåðèòåëíèòå óñëóãè ïðè åëåêòðîííè òðàíñàêöèè íà âúòðåøíèÿ ïàçàð, êàêòî è çà çàïèñ íà óäîñòîâåðåíèå çà êâàëèôèöèðàí åëåêòðîíåí ïîäïèñ.










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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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