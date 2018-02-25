Ïðèçíà ñè! Äàíè Çëàòêîâ ñêî÷èë íà áîé çàðàäè ïðåäëîæåíèå çà òðîéêà ñ æåíà ìó!

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Èçòî÷íèê: Blagoevgrad24.bg 09:52 / 07.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Ïðåäëîæè ìè òðîéêà èëè ÷åòâîðêà ñ ó÷àñòèåòî íà æåíà ìè", ðàçêðèë ÌÌÀ áîåöúò ñ åäèí ìà÷ ïðåä âëàñòèòå êàòî ïðè÷èíà çà àãðåñèÿòà ñè è äîïúëíè, ÷å Îëèâåð ïðåäè òîâà ïîèñêàë äâàìàòà äà ñå áèÿò.

"Îëèâúð ìè êàçà, ÷å âèíàãè å èñêàë äà ñå áèå ñ ìåí. Àç ìó îòêàçàõ. Òîãàâà çàïî÷íà äà îáèæäà ñúïðóãàòà ìè ñ äóìè, êîèòî íå èñêàì äà ïîâòàðÿì. Òîãàâà ãî óäàðèõ", äîïúëâà ðàçêàçà ñè Çëàòêîâ.

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